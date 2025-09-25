Starbucks uzavře nevyhovující pobočky a propustí 900 zaměstnanců v rámci přeměny

25. září 2025 oznámil Starbucks, že v USA a Kanadě uzavře některé své pobočky, které neplní očekávání, a zruší přibližně 900 pozic mimo maloobchodní provozy, v rámci restrukturalizačního plánu s odhadovanými náklady kolem 1 miliardy USD.
Vyjádření vedení: Těžké, ale strategické rozhodnutí
Generální ředitel Brian Niccol označil tento krok za těžké, ale nezbytné rozhodnutí, které umožní firmě přesměrovat zdroje na části podnikání s dlouhodobým růstem. Uvedl, že společnost přezkoumala portfolio provozoven a identifikovala kavárny, u nichž není vidět cestu k finanční výkonnosti nebo vytvoření očekávaného prostředí pro zákazníky.
Dopad na síť provozoven v Severní Americe
Starbucks počítá s přibližně 1% poklesem počtu poboček v Severní Americe v účetním roce 2025, po zohlednění nově otevřených i uzavíraných míst. Cílem je ukončit provoz těch, které nedosahují stanovených výkonových nebo provozních standardů.
Restrukturalizace zaměstnanců a odstupné
Zaměstnanci v kavárnách, které mají být uzavřeny, budou informováni a tam, kde to bude možné, jim bude nabídnuto přeložení do blízkých poboček. Pro ty, u nichž přeložení nebude možné, Starbucks poskytne odstupné a kariérní podporu. Zrušené pozice se týkají především podpůrných, korporačních a manažerských míst, včetně některých neobsazených.
Investice do modernizace provozoven pokračují
Navzdory snižování sítě plánuje Starbucks v příštím roce modernizovat více než 1 000 poboček. Úpravy budou zaměřeny na příjemnější design, lepší dispozice a kvalitnější zákaznický zážitek.
Rozdělení nákladů na restrukturalizaci
Očekávané náklady dosáhnou přibližně 1 miliardy USD, z čehož asi 150 milionů USD půjde na odstupné a související výdaje a zbývajících 850 milionů USD na uzavření poboček (vypovězení nájmů, rekonstrukce, odpisy aktiv).
Tržní kontext: Slábnoucí tržby a rostoucí konkurence
Restrukturalizace přichází po šesti čtvrtletích poklesu tržeb na stejných pobočkách v USA. Spotřebitelé omezují výdaje a konkurence v segmentu prémiové kávy sílí.
Reakce trhu a otázky do budoucna
Akcie Starbucks reagovaly na oznámení mírným poklesem, což odráží obezřetnost investorů. Úspěšnost restrukturalizace bude záviset na schopnosti společnosti efektivně přesměrovat kapitál, udržet sílu značky a zvládnout provozní i personální dopady uzavření stovek poboček. Zdroj: xStation5
