Coty dokončila prodej podílu ve společnosti Wella za 750 milionů dolarů

Coty prodala zbývající 25,8% podíl ve Welle společnosti KKR za 750 milionů USD.
Společnost si ponechává 45% nárok na budoucí výnosy z prodeje nebo IPO Welly.
Většina prostředků bude použita ke snížení dluhu.
Transakce završuje strategii zjednodušení portfolia, zahájenou v roce 2020.
Americká kosmetická společnost Coty prodala svůj zbývající 25,8% podíl ve značce Wella investičnímu gigantu KKR za 750 milionů dolarů. Tím završila víceletý proces zjednodušení portfolia, který byl zahájen už v roce 2020. Coty si však ponechává nárok na 45 % z budoucího výnosu z prodeje nebo IPO Welly – a to po splnění prioritního výnosu pro KKR.
Společnost uvedla, že většinu hotovosti z této transakce využije ke snížení svého zadlužení, což je v souladu s jejím cílem finančního ozdravení. Akcie Coty reagovaly na zprávu růstem o 2 % v premarketu, přestože se za poslední dva roky propadly o více než 70 % v důsledku slabých prodejů a sílící konkurence zejména v segmentu tzv. "mass beauty".
Letos Coty zahájila strategické přehodnocení svého byznysu, v jehož rámci se rozhodla zaměřit především na svůj parfémový segment, kde drží významné licence například značek Gucci, Chloe či Burberry. Slabá poptávka po dekorativní kosmetice, zejména ve středním cenovém segmentu, ji totiž donutila přehodnotit svou dlouhodobou strategii.
Podle nedávných zpráv Financial Times se navíc spekuluje o možné změně vedení společnosti – hlavní akcionář JAB Holding údajně zvažuje výměnu předsedy představenstva i generálního ředitele.
Coty koupila Wellu v roce 2015 od Procter & Gamble jako součást rozsáhlého obchodu za 12,5 miliardy dolarů, v rámci něhož získala část kosmetického portfolia této nadnárodní společnosti. Nyní však prodejem posledního podílu definitivně uzavírá jednu z největších akvizic své historie.
Graf COTY.US (D1)
Akcie společnosti Coty se aktuálně obchodují na úrovni 3,24 USD, což je výrazně pod hodnotami z předchozích měsíců. Technická situace zůstává negativní, přičemž cena je dlouhodobě pod klouzavými průměry EMA 50 (3,59 USD) a SMA 100 (4,00 USD), které směřují dolů a potvrzují přetrvávající sestupný trend.
Zdroj: xStation5
