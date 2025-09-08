Credit Agricole zaplatí 103 milionů dolarů za urovnání kauzy dividendových arbitráží

Investiční divize francouzské banky Credit Agricole SA se dohodla na zaplacení 88,2 milionu eur (cca 103 milionů dolarů) v rámci urovnání trestního vyšetřování týkajícího se tzv. dividendových arbitráží (cum-cum obchodů), které měly umožnit obcházení francouzské daně z dividend. Dohodu v pondělí schválil pařížský soudce Peimane Ghaleh Marzban při veřejném slyšení.
Vyšetřování se zaměřovalo na období let 2013–2021 a zkoumalo přibližně 2 500 transakcí, které bance podle prokuratury vynesly kolem 50 milionů eur. Praktika spočívala v tom, že banka krátce před výplatou dividend dočasně držela akcie pro zahraniční klienty, čímž jim umožnila získat nárok na daňové výhody, které by jim jinak nepříslušely.
CACIB se nedopustila přiznání viny a vyjádřila, že vyrovnání neznamená kriminální odsouzení. Banka však uznala skutkové okolnosti a s úřady během dvou let úzce spolupracovala. Generální právník banky Bruno Fontaine uvedl, že instituce uznává popsané jednání, které vedlo k vyšetřování, ale odmítla, že by vědomě nabádala klienty k daňovým únikům.
Francouzské právo umožňuje společnostem podezřelým z hospodářské kriminality — jako je korupce či daňové podvody — uzavřít dohodu o urovnání (CJIP), která zahrnuje pokutu a závazky v oblasti compliance, ale zároveň zabrání trestnímu stíhání a nevede k formálnímu odsouzení.
Z pohledu investorů tento krok znamená odstranění právní nejistoty, která nad bankou visela, a ukazuje ochotu vedení transparentně spolupracovat s regulačními orgány a uzavírat problematické kauzy, aniž by hrozily dlouhé soudní spory.
Graf ACA.FR (D1)
Akcie společnosti Credit Agricole se po nedávném poklesu stabilizují a aktuálně se obchodují na úrovni 15,96 EUR. Cena se však stále nachází pod klouzavými průměry EMA 50 (16,19 EUR) a SMA 100 (16,34 EUR), což naznačuje, že trh zatím nedokázal obnovit růstovou dynamiku. Po propadu na přelomu srpna a září akcie našly krátkodobou podporu pod hranicí 15,30 EUR a nyní se pokoušejí o návrat.
Z pohledu technické analýzy bude zásadní sledovat, zda se akcii podaří prorazit zpět nad úroveň 16,20–16,35 EUR, tedy nad obě klouzavé průměry, které aktuálně tvoří klíčovou rezistenční zónu. Úspěšné překonání této bariéry by mohlo otevřít cestu k dalšímu růstu. Naopak návrat pod 15,70 EUR by mohl vyvolat další pokles a návrat k nedávným minimům.
Zdroj: xStation
