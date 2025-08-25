Crescent Energy koupí Vital Energy v transakci za 3,1 miliardy USD

Dne 25. srpna 2025 oznámila společnost Crescent Energy akvizici svého konkurenta Vital Energy formou obchodu výhradně prostřednictvím akcií, v hodnotě přibližně 3,1 miliardy USD včetně dluhu. Tato fúze posune Crescent mezi deset největších nezávislých producentů ropy a plynu ve Spojených státech.
Detaily fúze a strategické důvody
Podle podmínek dohody obdrží každý akcionář Vital Energy 1,9062 akcie kmenových akcií třídy A společnosti Crescent za každou svou akcii. To představuje 15% prémii vůči 30dennímu váženému průměru ceny Vitalu a odpovídá přibližně 18,95 USD za akcii.
Po oznámení transakce akcie Vital Energy vzrostly o 9,5–10 %. Zdroj: xStation5
Zatímco akcie Crescent zaznamenaly pokles o 2,9–7,6 %. Zdroj: xStation5
Strategické a finanční dopady
Spojená společnost bude disponovat silnou pozicí v klíčových těžebních oblastech jako Eagle Ford, Permian a Uinta. Předseda Crescent Energy John Goff uvedl, že cílem firmy je růst založený na výnosech a dosažení investičního ratingu.
Transakce by měla přinést okamžité roční synergie ve výši 90 až 100 milionů USD. Crescent rovněž plánuje prodat majetek v hodnotě 1 miliardy USD, který není klíčový pro další růst, s cílem posílit rozvahu.
Po fúzi budou mít akcionáři Crescent podíl přibližně 77 % a akcionáři Vital kolem 23 % ve sloučené společnosti.
Časový rámec a širší kontext
Uzavření transakce se očekává do konce roku 2025, podléhá však běžným regulačním schválením. Tato akvizice je dalším důkazem pokračující konsolidace v americkém ropném průmyslu, kde se společnosti snaží získat větší měřítko v prostředí cenové volatility a měnící se akviziční aktivity.
