Novartis: Díky americké výrobě bude imunní vůči clům, říká CEO

Novartis očekává, že díky výrobě v USA nebude vystaven americkým clům.
Firma tvrdí, že má dohodu s americkou vládou, která ji z cel vyjímá.
Akcie Novartisu po zprávě o clech zůstaly stabilní, poblíž historických maxim.
Švýcarský farmaceutický gigant Novartis by podle svého generálního ředitele Vase Narasimhana neměl být negativně zasažen novými americkými cla na evropské země, která oznámil prezident Donald Trump.
V rozhovoru pro CNBC během ekonomického fóra v Davosu Narasimhan uvedl, že díky investici ve výši 23 miliard dolarů do výrobních kapacit v USA, ohlášené již v loňském roce, se firma efektivně chrání před rizikem dodatečných cel.
Trump avizoval zavedení 10% cel od 1. února na dovoz z Velké Británie, Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a Finska, s tím, že od 1. června vzrostou na 25 %. Cílem tlaku je donutit Dánsko ke vydání území Grónska Spojeným státům.
Farmaceutický sektor je přitom jedním z největších exportérů z EU do USA – za prvních devět měsíců loňského roku dosáhl vývoz 84,4 miliardy eur (98,1 miliardy USD). To z něj činí jedno z nejzranitelnějších odvětví vůči novým opatřením.
Narasimhan ale uklidňuje investory: „Očekáváme, že v polovině letošního roku již nebudeme reálně vystaveni clům, protože budeme schopni vyrábět v USA pro USA. Navíc máme dostatek zásob a domníváme se, že máme s americkou vládou dohodu, která nás z cel vyjímá.“
Zároveň dodal, že i kdyby výjimka nakonec neplatila, Novartis je připraven čelit i tomuto scénáři, což potvrzuje jeho robustní provozní strategii.
Akcie Novartisu, obchodované na burze v Curychu, minulý týden dosáhly rekordního maxima 116,06 USD, a po oznámení cel zůstaly bez větší reakce – pondělní obchodování zakončily na stejné úrovni, což naznačuje důvěru trhu v odolnost firmy vůči politickým turbulencím.
Graf NOVN.CH (D1)
Akcie Novartis pokračují ve svém růstovém trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 114,34 CHF, jen lehce pod nedávno dosaženým historickým maximem 115,18 CHF. Cena se drží výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 (108,45 CHF) i SMA 100 (104,47 CHF), což potvrzuje stabilní býčí momentum. RSI se nachází na hodnotě 65, tedy v blízkosti překoupeného pásma, ale stále ukazuje na zdravý růst bez známek přehřátí. Krátkodobě může dojít k mírné konsolidaci nebo výběru zisků, avšak pokud si akcie udrží podporu nad EMA 50, zůstává výhled pozitivní.
Zdroj: xStation5
