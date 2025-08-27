Čtvrtletní výsledky Nvidie: Překvapí AI gigant trh znovu?

Dnes po uzavření trhu zveřejní Nvidia (NVDA.US) své hospodářské výsledky. Po dynamických růstech v posledních měsících zůstávají akcie společnosti blízko historických maxim, i když v uplynulých týdnech došlo k mírné korekci. Nvidia se momentálně obchoduje poblíž rekordních valuací, což činí výsledky za 2. čtvrtletí klíčovým faktorem, který by mohl určit další směřování ceny akcií. Při takto vysokých valuacích je společnost obzvlášť náchylná k vyšší volatilitě. Opční trh oceňuje možný pohyb ceny po zveřejnění výsledků na zhruba 8,5 %. Analýza opčního trhu naznačuje, že v reakci na výsledky by se tržní hodnota Nvidie mohla změnit přibližně o 260 miliard USD.
Výhled pro Q2 2026
Analytici předpokládají, že tržby Nvidie za 2. čtvrtletí 2026 dosáhnou přibližně 46,23 miliardy USD, což naznačuje pokračující silný růst oproti předchozím obdobím. Segment datových center, hlavní motor růstu, by měl vygenerovat kolem 41,25 miliardy USD, což podpoří významnou expanzi řešení pro datová centra a AI. Herní segment, i když menší z hlediska tržeb, zůstává důležitý s odhadem asi 3,82 miliardy USD.
Čistý zisk se odhaduje na zhruba 24,92 miliardy USD, což odráží trvale velmi vysokou ziskovost s čistou marží 54 %. Upravený zisk na akcii (EPS) se očekává kolem 1,01 USD.
Očekávaný růst ziskovosti se projevuje i v provozní marži, která by měla činit přibližně 63,5 %. To zdůrazňuje efektivní řízení nákladů a vysokou přidanou hodnotu, kterou společnost nabízí. Výdaje na výzkum a vývoj, klíčové pro další inovace společnosti, se odhadují na zhruba 4,44 miliardy USD, což představuje téměř 10 % tržeb.
Volný peněžní tok by měl činit přibližně 23,8 miliardy USD, což ukazuje na silnou tvorbu hotovosti a finanční stabilitu, umožňující další investice a růst.
Nvidia nadále těží ze silné tržní pozice díky rostoucí poptávce po technologiích souvisejících s AI a expanzi segmentů datových center a grafiky. Investoři budou pozorně sledovat nejen hospodářské výsledky, ale i výhledy ohledně výroby čipů, dynamiky poptávky po nových modelech GPU a dopadu vnějších faktorů, jako jsou omezení dostupnosti materiálů.
Odhadované finanční a provozní údaje Nvidie za Q2 2026
Tržby:
-
Celkové tržby: 46,23 miliardy USD
-
Tržby z datových center: ~41,25 miliardy USD
-
Výpočetní čipy: ~34,1 miliardy USD
-
Síťová řešení: ~5,1 miliardy USD
-
-
Herní segment: ~3,82 miliardy USD
-
Profesionální vizualizace: ~0,53 miliardy USD
-
Automobilový segment: ~0,59 miliardy USD
-
OEM & ostatní: ~0,11 miliardy USD
Ziskovost:
-
Upravený provozní zisk (EBIT): ~29,36 miliardy USD
-
EBITDA: ~29,58 miliardy USD
-
Provozní marže (EBIT): 63,5 %
-
Upravený čistý zisk: ~24,92 miliardy USD
-
Čistá marže: 54 %
Zisk na akcii (EPS):
-
Upravený zředěný EPS: 1,01 USD
-
GAAP zředěný EPS: ~0,95 USD
Náklady a výdaje:
-
Výdaje na výzkum a vývoj: ~4,44 miliardy USD (~9,6 % tržeb)
-
Celkové provozní výdaje: ~4,02 miliardy USD
-
Prodejní, všeobecné a administrativní výdaje: ~0,75 miliardy USD
Cash flow:
-
Volný peněžní tok: ~23,8 miliardy USD
-
Kapitálové výdaje (CapEx): ~1,12 miliardy USD
Finanční ukazatele:
-
Hrubá marže: ~72,1 %
-
Návratnost aktiv (ROA): ~37,9 %
-
Návratnost vlastního kapitálu (ROE): ~97,4 %
Exportní omezení a jejich dopad
Nvidia zaznamenala významný odpis zásob ve výši 5,5 miliardy USD u čipů určených pro čínský trh, což jasně ukazuje rozsah problémů způsobených americkými exportními restrikcemi. V prvním fiskálním čtvrtletí 2026 společnost přišla asi o 700 milionů USD na tržbách kvůli zákazu dodávek čipů H20 a celkový dopad restrikcí v dalších čtvrtletích se očekával výrazně vyšší.
Nedávné schválení americkými úřady, umožňující export procesorů do Číny (byť s 15% daňovým zatížením z tržeb), otevírá Nvidii nové možnosti v tomto strategicky důležitém trhu. Čína zůstává jedním z největších a nejrychleji rostoucích technologických trhů na světě s obrovskou poptávkou po AI řešeních a serverové infrastruktuře. Možnost obnovení exportu čipů umožňuje Nvidii udržet silnou pozici vůči rostoucí místní konkurenci a využít rostoucí investice čínských firem a institucí do rozvoje AI.
Konkurence Nvidia vs. AMD
Rivalita mezi Nvidií a AMD je klíčovým prvkem prostředí grafických procesorů a AI řešení. Obě společnosti neustále rozvíjejí své technologie, aby získaly co největší podíl v rostoucích segmentech AI a datových center. Nvidia si díky své pokročilé architektuře Blackwell a silnému GPU ekosystému udržuje výkonnostní náskok a prostředí pro vývoj softwaru důležité pro firemní klienty.
Mezitím AMD výrazně investuje do vývoje grafických procesorů a čipů, nabízí konkurenceschopné ceny a zvyšuje kompatibilitu s AI platformami. Společnost agresivně expanduje na asijských trzích, včetně Číny, což představuje pro Nvidii další výzvu vzhledem k exportním omezením a cenovému tlaku.
Tato konkurence podporuje inovace a urychluje rozvoj AI technologií, zároveň však zvyšuje tlak na marže a nutí obě společnosti neustále vyvažovat kvalitu, cenu a rychlost uvádění nových produktů na trh.
Valuace
Nvidia zůstává vysoce oceněnou společností s forward P/E poměrem aktuálně kolem 45,6x. To naznačuje, že investoři očekávají pokračující dynamický růst tržeb a zisků, ale zároveň takové ocenění znamená, že společnost čelí výzvě naplnit tato ambiciózní očekávání.
Analýza historických úrovní forward P/E ukazuje, že současná valuace se pohybuje blízko horních hranic z posledních let, což naznačuje, že trh oceňuje Nvidii poblíž předchozích cyklických maxim. Takové ocenění nechává jen malý prostor pro případná zklamání z výsledků nebo negativní tržní signály, které by mohly vyvolat prudkou korekci ceny akcií.
Vysoká valuace Nvidie je založena na její klíčové pozici v segmentu grafických procesorů a AI řešení, technologické převaze a rostoucí poptávce po pokročilých čipech pro datová centra a AI. Investoři by však měli sledovat rizika spojená s regulatorním tlakem, exportními omezeními a rostoucí konkurencí ze strany AMD a dalších hráčů.
