CVS drží výhled na rok 2026 navzdory chaosu v americkém zdravotním pojištění

CVS potvrdila výhled na rok 2026 a očekává růst všech klíčových segmentů.
Upravený zisk až 7,20 USD na akcii je nad konsenzem analytiků.
Medicare Advantage zůstává slabším článkem kvůli regulaci a růstu nákladů.
Přes pokles akcií je CVS relativně stabilní vůči problémům sektoru.
Společnost CVS Health potvrdila svůj výhled hospodaření pro rok 2026, přestože americký sektor zdravotního pojištění čelí výrazné nejistotě. Firma zároveň překonala očekávání ve 4. čtvrtletí, když vykázala lepší tržby i zisk a zlepšený provozní cash flow. Výsledky podporují optimismus, který CVS prezentovala již na investorském dni v prosinci.
CVS očekává, že všechny tři klíčové segmenty – pojišťovnictví, lékárny i správu lékových benefitů – budou v roce 2026 růst. To je výrazný obrat zejména u lékárenské divize, kde firma dříve počítala s tlakem na ziskovost. Pro rok 2026 nyní CVS odhaduje upravený zisk až 7,20 USD na akcii, což je nad průměrným konsenzem analytiků.
Na druhé straně společnost snížila výhled provozního cash flow na minimálně 9 miliard USD (z původních 10 mld. USD), a to kvůli dřívějšímu inkasu některých plateb. Trh reagoval opatrně – akcie po zveřejnění výsledků krátce oslabily.
Tlak regulace a slabší Medicare Advantage
Pozitivní výkon CVS kontrastuje s problémy konkurence. UnitedHealth Group nedávno poprvé po více než třech dekádách naznačila pokles tržeb a podobně opatrná je i Elevance Health. Celý sektor čelí tlaku kvůli obtížně predikovatelným nákladům na zdravotní péči a regulatorním zásahům.
Citlivým bodem je program Medicare Advantage, který byl dříve stabilním zdrojem zisku. Vládní rozhodnutí nezvýšit významně sazby pro rok 2027 a rostoucí náklady však ziskovost snižují. CVS zde zaznamenala mírný pokles počtu pojištěnců, v souladu s očekáváním vedení. Zároveň firma čelí politickému tlaku – prezident Donald Trump opakovaně vyzývá pojišťovny ke snižování cen.
Od začátku roku akcie CVS klesly zhruba o 4,5 %, zatímco index S&P 500 si připsal přibližně 1,7 %. Výsledky za 4. čtvrtletí ale ukazují, že CVS je v relativně lepší kondici než velká část konkurence – zisk 1,09 USD na akcii a tržby 105,7 mld. USD překonaly očekávání trhu.
Graf CVS.US (D1)
Zdroj:xStation5
