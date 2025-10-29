CVS překonává očekávání a zvyšuje výhled, i přes masivní odpis ve zdravotnické divizi

- CVS zvýšilo celoroční výhled zisku na 6,55–6,65 USD/akcii (z předchozích 6,30–6,40 USD).
- Přesto zaúčtovalo odpis 5,73 mld. USD kvůli změnám ve zdravotnické divizi.
- Zisk 1,60 USD na akcii překonal odhady (1,37 USD) – 4. kvartál v řadě s pozitivním překvapením.
- Tržby vzrostly o 7,8 % na 102,9 miliardy USD, hlavně díky lékárenské divizi a akvizici zákazníků Rite Aid.
Společnost CVS Health oznámila za třetí čtvrtletí smíšené výsledky – na jedné straně zvýšila celoroční výhled upraveného zisku, na straně druhé odepsala aktiva za 5,73 miliardy USD ve své zdravotnické divizi. Tento odpis souvisí se zdravotními klinikami Oak Street Health, poklesem hodnoty poskytovatele domácí péče Signify Health a také restrukturalizací MinuteClinics umístěných přímo v lékárnách CVS.
Navzdory účetní ztrátě 3,13 USD na akcii firma překonala upraveným ziskem ve výši 1,60 USD na akcii odhady analytiků, kteří očekávali pouze 1,37 USD. Jedná se již o čtvrté čtvrtletí v řadě, kdy CVS překonalo očekávání trhu, což značí stabilizaci po předchozím slabším období.
Celkové tržby vzrostly o 7,8 % na 102,9 miliardy USD, zejména díky 11,7% růstu tržeb z lékáren, kde pomohlo rozšíření klientely po akvizici části poboček Rite Aid, které přinesly až 9 milionů nových zákazníků.
CEO David Joyner upozornil, že společnost přistupuje obezřetně k dalším investicím do zdravotnických zařízení. V roce 2026 a dále plánuje omezit počet nově otevíraných klinik, protože změny v americkém zdravotním systému a nákladech na péči zkomplikovaly původní růstový plán.
Zdravotní pojišťovna Aetna, kterou CVS vlastní, vykázala medical loss ratio (MLR) na úrovni 92,8 %, což odpovídá očekáváním trhu. Jde o podíl vybraného pojistného, který je reálně vynaložen na zdravotní péči. Pro srovnání, ve druhém čtvrtletí činil MLR 89,9 % – trend tedy ukazuje na rostoucí náklady na zdravotní služby.
Graf CVS.US (D1)
Akcie společnosti CVS Health pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na hodnotě 82,10 USD. Cena se udržuje výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 (76,13 USD) i SMA 100 (70,45 USD), což potvrzuje pokračující býčí momentum. RSI dosahuje hodnoty 67,0, tedy je blízko překoupené zóny, ale stále pod úrovní 70, což naznačuje, že trh má prostor pro další růst, aniž by nutně muselo dojít k výrazné korekci.
Technicky vzato má trh velmi silnou dynamiku, a pokud nedojde k negativním fundamentálním překvapením, může cena dále růst s potenciálními cíli v pásmu 85–87 USD, kde se nachází další psychologické i technické rezistence. První významnější podpora se nachází na hladině kolem 76 USD.
Zdroj: xStation5
