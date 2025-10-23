Dacia Bigster pomohl Renaultu překonat očekávání za 3. čtvrtletí

-
Tržby Renaultu vzrostly ve 3Q o 6,8 % na 11,4 miliardy eur, překonaly očekávání trhu.
Dacia Bigster a nové modely tvoří 30 % prodejů a přispěly k růstu objemu o 9,8 %.
Pokles přínosu z produktového mixu byl jediným slabším bodem, očekává se ale zlepšení.
Společnost potvrdila cíl 6,5% marže do roku 2025 a volný cash flow až 1,5 mld. eur.
Skupina Renault vykázala za třetí čtvrtletí roku 2025 nárůst tržeb o 6,8 % na 11,4 miliardy eur, čímž překonala analytický konsenzus, který předpokládal růst o 6,2 %. Tahounem výsledků byl především úspěšný náběh nových modelů, zejména SUV Dacia Bigster, a solidní výkonnost divize finančních služeb, která částečně kompenzovala slabší poptávku po užitkových vozech.
Pozitivní je i nárůst objemu prodejů o 9,8 % na 529 486 vozidel, přičemž nové modely tvořily již 30 % ze všech prodejů – to je výrazné zlepšení oproti 28 % na začátku roku a 25 % ke konci roku 2024. Tento trend potvrzuje, že produktová ofenziva započatá za bývalého CEO Luci de Mea nadále nese ovoce, i když nyní firmu nově vede Francois Provost.
Jediným zklamáním výsledků byl pokles tzv. product mix efektu – tedy přínosu z vyšší cenové hladiny nových modelů. Ten klesl z 3 % v první polovině roku na méně než 1 % ve třetím kvartále. CFO Duncan Minto však uvedl, že tento efekt byl ovlivněn silnou srovnávací základnou z předchozího roku, a očekává jeho posílení ve čtvrtém čtvrtletí, zejména díky modelu Bigster a dalším čtyřem naplánovaným novinkám – včetně nové Clio 6.
Renault rovněž uvedl, že má důvěru v závěr roku, jelikož eviduje nárůst objednávek v pásmu „vyšších jednotek procent“. Cenový tlak na evropském trhu se navíc podle Minta stabilizoval pod úrovní 2 %, což je pozitivní signál pro celý automobilový sektor.
Společnost potvrdila svůj výhled na provozní marži okolo 6,5 % v roce 2025 a volný peněžní tok mezi 1,0 a 1,5 miliardy eur. I přes tuto pozitivní trajektorii zůstává pod tlakem, aby držela náklady na uzdě. Nový strategický plán bude klást důraz na to, aby investice a výdaje na výzkum a vývoj nepřekročily 8 % tržeb.
Graf RNO.FR (D1)
Akcie společnosti Renault se aktuálně obchodují na ceně 34,65 EUR a pohybují se v blízkosti klouzavých průměrů, které se nacházejí na úrovních EMA 50 = 34,89 EUR a SMA 100 = 35,81 EUR. Cena tak balancuje těsně pod klíčovou rezistencí tvořenou kombinací těchto dvou průměrů, což zvyšuje význam této oblasti jako rozhodující technické bariéry. RSI osciluje kolem hodnoty 49,6, tedy blízko neutrální zóny, což signalizuje vyvážený poměr mezi kupci a prodejci. Momentum tedy zatím není vyhraněné a trh čeká na impulz k výraznějšímu pohybu.
Po dlouhodobém sestupném trendu, který trval od jara 2025, se zdá, že Renault hledá dno a stabilizaci. Pokud by došlo k udržitelnému proražení nad hranici 36 EUR, mohl by se vytvořit základ pro nový růstový impuls. Naopak neúspěch na současné úrovni by mohl vést k opětovnému otestování podpory v zóně kolem 32–33 EUR.
Zdroj: xStation5
