Datadog ve skvělé formě: Rekordní Q4 a silný výhled na rok 2026

Datadog prokazuje sílu v cloudu a AI
Společnost Datadog, přední poskytovatel řešení pro monitoring cloudu, analytiku a bezpečnost, v úterý zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2025, které výrazně překonaly tržní očekávání. Firma dosáhla silného růstu tržeb, ziskovosti i expanze klíčové zákaznické základny, čímž potvrdila svou pevnou pozici ve strategickém segmentu cloudu a AI.
Tržby Datadogu dosáhly 953 mil. USD, což představuje přibližně 29% meziroční růst a jasné překonání analytického konsenzu na úrovni 917 mil. USD. Upravený zisk na akcii (EPS) činil 0,59 USD, tedy nad očekávanými 0,55 USD.
Klíčové finanční výsledky – Q4 2025
- Tržby: 953 mil. USD (+29 % r/r; konsenzus 917 mil. USD)
- Upravený EPS: 0,59 USD (konsenzus 0,55 USD)
- Čistý zisk: přibližně 46,6 mil. USD
- Fakturace (sjednané tržby): 1,2 mld. USD
- Hrubá marže: 76 % (stabilní navzdory vyšším provozním nákladům)
Výhled – Q1 2026 a FY2026
- Tržby Q1: 951–961 mil. USD (konsenzus 940 mil. USD)
- Upravený EPS Q1: 0,49–0,51 USD (konsenzus 0,54 USD)
- Tržby FY2026: 4,06–4,10 mld. USD
- Upravený EPS FY2026: 2,08–2,16 USD
Výhled na Q1 počítá s tržbami nad očekáváním analytiků, ačkoli EPS může mírně zaostat za konsenzem. Datadog si nadále udržuje silnou pozici v segmentu cloudu a AI, přičemž tržby od velkých zákazníků poskytují předvídatelný finanční základ.
Reakce trhu a význam pro investory
Po zveřejnění výsledků akcie Datadogu výrazně posílily, což odráží pozitivní přijetí jak samotných výsledků, tak důvěryhodného výhledu na nadcházející rok. V dnešním technologickém prostředí, kde je opatrnost investorů vysoká, zůstávají růstové společnosti citlivé na rizika nadhodnocení a tlak na marže. V tomto kontextu Datadog vyniká jako firma, která nejen doručuje solidní výsledky, ale také prokazuje schopnost efektivně škálovat provoz ve strategickém technologickém segmentu.
Obchodní kontext a vyhlídky
Datadog zůstává lídrem v oblasti monitoringu cloudu, analytiky a bezpečnosti a těží z rostoucí poptávky po AI, datové observabilitě a cloudové bezpečnosti. Provozní rozsah, předvídatelné příjmy a rozšiřující se základna velkých zákazníků umožňují společnosti efektivně monetizovat kontrakty a udržovat zdravé marže i přes tlak na náklady.
Společnost však čelí výzvám v podobě rostoucí konkurence ze strany dalších cloudových poskytovatelů, tlaku na marže a nutnosti udržet tempo inovací v rychle se vyvíjejícím odvětví. Přesto zveřejněné výsledky a výhled naznačují, že Datadog má potenciál udržet růstovou trajektorii a dále expandovat v klíčových segmentech cloudové a AI infrastruktury.
Klíčová shrnutí – Datadog Q4 2025
- Silné čtvrtletní výsledky: Tržby 953 mil. USD (+29 % r/r), upravený EPS 0,59 USD, počet velkých zákazníků vzrostl na 603 – vše nad očekáváním analytiků.
- Jasný výhled: Tržby Q1 ve výši 951–961 mil. USD, upravený EPS 0,49–0,51 USD; tržby FY2026 4,06–4,10 mld. USD, upravený EPS 2,08–2,16 USD.
- Pozice v AI a cloudu: Silná poptávka po monitoringu, analytice a bezpečnostních řešeních umožňuje Datadogu škálovat provoz a monetizovat kontrakty s velkými zákazníky.
- Reakce trhu: Akcie po zveřejnění posílily, což odráží důvěru investorů ve strategii a výhled společnosti.
- Konkurenční výhoda: Provozní rozsah, předvídatelné tržby a strategický růst v klíčových technologických segmentech Datadog odlišují na cloudovém trhu.
- Výzvy a výhled: Tlak na marže a rostoucí konkurence přetrvávají, výsledky a výhled však naznačují dobrou pozici pro udržení růstu tržeb i zisků.
Zdroj: xStation5
