Video McDonald’s spustilo burgerovou válku 🍔

- Na virální video CEO McDonald's zareagovalo vedení Wendy's a Burger kingu
- Akcie MCD se obchodují blízko historických maxim na přes 330 USD
Rivalita mezi největšími fastfoodovými řetězci se znovu dostává do centra pozornosti. Společnosti McDonald's, Burger King a Wendy's rozpoutaly na sociálních sítích burgerovou válku. Diskusi odstartoval CEO McDonald’s Chris Kempczinski, který ve videu ochutnává nový burger Big Arch. Video mělo působit jako neformální ochutnávka, ale na internetu vyvolalo smíšené reakce a stalo se terčem vtipů a komentářů uživatelů. Na situaci rychle zareagoval prezident americké divize Burger Kingu Tom Curtis. Ten zveřejnil vlastní video, ve kterém si s chutí zakousne do ikonického burgeru Whopper. Jeho reakce byla stylizována jako odpověď na video McDonald’s. Do online přestřelky se následně zapojil i řetězec Wendy’s, jehož vedení zveřejnilo video s vlastním burgerem Baconator. Sociální sítě tak během krátké doby zaplavily příspěvky, které připomněly dlouhodobou rivalitu mezi těmito firmy.
Podobné přestřelky nejsou v odvětví rychlého občerstvení ničím novým. Řetězce se dlouhodobě snaží odlišit nejen chutí produktů, ale také marketingem a komunikací se zákazníky. Sociální sítě přitom dnes představují jeden z nejdůležitějších nástrojů, jak získat pozornost veřejnosti. Souboj přichází v době, kdy jednotlivé řetězce zároveň představují nové nebo vylepšené burgery a snaží se přilákat zákazníky zpět do restaurací. V prostředí rostoucí konkurence a citlivosti spotřebitelů na ceny tak značky hledají nové způsoby, jak zaujmout.
Vývoj akcií těchto společností je ale v posledních letech velmi odlišný. Zatímco akcie McDonald's se v posledních dnech obchodují blízko historických maxim nad 330 USD a za posledních 5 let připisují 60 %. Tak společnost Restaurant Brands (pod kterou spadá Burger King), tak rostla za posledních 5 let pouze o 14 % a obchoduje se kolem hranice 70 USD. Nejhůře je na tom Společnost Wendy's, která za poslední roky odepisuje více než 65 % a v současnosti se obchoduje na úrovni 7 USD.
GRAF MCD.US (D1), QSR.US (D1), WEN.US (D1)
Zdroj: xStation05
