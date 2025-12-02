DE40: DAX v úterý roste 📈 Bayer posiluje o 10 % díky nečekané podpoře ze strany americké administrativy

Německý akciový index zahájil úterní obchodování opatrným růstem, i když růstový potenciál zůstává omezen kvůli obezřetnosti investorů ve Spojených státech, kde futures na akciové indexy mírně oslabují. Dnešní makroekonomický kalendář je téměř prázdný – hlavním údajem z Evropy je předběžná listopadová inflace CPI v eurozóně.
V Německu se do centra pozornosti dostal Bayer, který může těžit z podpory americké administrativy poté, co navrhla vyjmout společnost z více miliardových sankcí spojených s litigacemi ohledně glyfosátu. Akcie společnosti Hypoport byly zvýšeny na doporučení „Overweight“ s cílovou cenou 210 EUR od BNPP Exane.
Inflace v eurozóně (listopad):
-
Hlavní CPI (r/r): 2,2 % (odhad 2,1 %; předchozí 2,1 %)
-
Jádrová CPI (r/r): 2,4 % (odhad 2,4 %; předchozí 2,4 %)
-
CPI (m/m): –0,3 % (odhad –0,3 %; předchozí 0,2 %)
- Míra nezaměstnanosti v eurozóně (říjen): 6,4 % (odhad 6,3 %; předchozí 6,3 %, revidováno na 6,4 %)
DE40 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Na německém trhu vede zisky Bayer, silně si vedou také Siemens a finanční sektor včetně Deutsche Boerse, Deutsche Bank a Commerzbank. Rheinmetall se pokouší o odraz po předchozím poklesu. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Pomůže Bayeru Trumpova podpora?
Podpora ze strany Trumpovy administrativy výrazně zlepšuje právní postavení Bayeru v USA a zvyšuje šanci na omezení rizika spojeného s litigacemi ohledně glyfosátu (Roundup). Doporučení Solicitor General naznačuje, že Washington se přiklání k výkladu upřednostňujícímu federální dohled EPA před regulacemi na úrovni jednotlivých států. To by mohlo znamenat zlom v mnohaletém právním sporu. Trh reaguje okamžitě – prudký růst akcií Bayeru naznačuje výrazné snížení rizikové prémie spojené s litigacemi.
- Možný verdikt Nejvyššího soudu by mohl vést ke snížení rezerv na soudní spory, které aktuálně činí 7,6 miliardy USD, a tím uvolnit hodnotu pro akcionáře.
- Příznivý vývoj by mohl zlepšit cash flow, ratingy a vyhlídky na dividendy a zároveň snížit tlak na vedení společnosti a její komunikaci.
- Případ však zůstává politicky citlivý – podpora od Trumpovy administrativy není zárukou rozhodnutí Nejvyššího soudu.
- Ani pozitivní verdikt by zcela nevyloučil budoucí žaloby, pokud by Nejvyšší soud neposkytl širší výklad o rozsahu federální pravomoci.
- Reputační riziko pro Bayer zůstává vysoké, zejména pokud zdravotnické organizace zesílí veřejný tlak.
- Pokud Nejvyšší soud případ přijme k projednání v letech 2025–2026, trh by mohl i nadále zohledňovat nižší právní riziko, což by mohlo podpořit další růst akcií.
- Bayer se i tak nachází v situaci, kdy valuace zůstává více pod vlivem právních nejistot než fundamentů.
Akcie Bayeru, BAYN.DE (denní interval)
Zdroj: xStation5
Analytici JP Morgan zvýšili doporučení na akcie Campari na „Outperform“ s cílovou cenou 7,9 EUR za akcii. Akcie se obchodují poblíž své 200denní EMA (červená linie).
Zdroj: xStation5
Bilfinger očekává nárůst marží na přibližně 8–9 % do roku 2030. Akcie dnes dosáhly nového historického maxima po pozitivním výhledu společnosti, ale později částečně korigovaly kvůli realizaci zisků.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Trh vyčkává, v centru pozornosti inflace a FED
Dollar General – Dvouciferný růst po výsledcích
Průmyslové REITy – Opravdu bezpečné aktivum?
Další den u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdaje
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.