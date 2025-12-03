DE40: Evropa udržuje úzkou konsolidaci

- Evropské trhy zaznamenávají mírný růst v rámci úzkého konsolidačního pásma
- Index služebního PMI v eurozóně nad očekáváním
- Mírná úleva pro obranný průmysl
- „Reset“ Hugo Bossu posílá akcie na nová minima
- Evropské trhy zaznamenávají mírný růst v rámci úzkého konsolidačního pásma
- Index služebního PMI v eurozóně nad očekáváním
- Mírná úleva pro obranný průmysl
- „Reset“ Hugo Bossu posílá akcie na nová minima
Evropské trhy pokračují ve středeční seanci v mírné růstové korekci. Umírněně pozitivní makrodata umožňují grafům držet stávající hodnoty, zatímco trh čeká na silnější růstový impulz. Evropský sentiment stále ovlivňují mírová jednání a ekonomická soutěž s USA a Čínou. Tahounem růstu je opět kontrakt na španělský index, který dominuje se ziskem přes 1,6 %. Dobře si vedou také kontrakty na ITA40 a W20, které rostou o přibližně 0,5 %, respektive 0,2 %. Ostatní indexy se pohybují v pásmu do 0,1 %.
Evropští investoři sledují mírová jednání o Ukrajině se směsicí nejistoty a skepse. Další kolo rozhovorů bylo bezvýsledné, což podporuje valuace obranných firem.
Makroekonomická data:
Byla zveřejněna data PMI ve službách z eurozóny a Spojeného království, která většinou překonala očekávání:
-
Španělsko: 55,6 (očekávání: 56,1)
-
Itálie: 55 (očekávání: 54)
-
Německo: 53,1 (očekávání: 52,7)
-
Spojené království: 51,3 (očekávání: 50,5)
Hlavní evropské ekonomiky si nadále vedou dobře v sektoru služeb, přičemž růstový trend přetrvává. Objevují se však obavy o jeho udržitelnost kvůli rostoucím nákladům a slabším podmínkám v jiných částech ekonomiky.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena na grafu částečně korigovala ztráty z lokálních minim a drží se v úzkém konsolidačním pásmu mezi ~23 900 a ~23 450 v posledních seancích. Úrovně EMA50, EMA100 a FIBO50 tvoří silnou rezistenci pro kupce, zatímco hladina FIBO 78,6 efektivně funguje jako podpora. Zploštění MACD, neutrální RSI a momentum klouzavých průměrů mírně nahrávají býkům, což by mohlo vést k proražení úrovně FIBO50 a otestování poslední trendové linie (červeně).
Firemní zprávy:
-
Bezvýsledná jednání: Nedostatek výsledků z dalších kol rozhovorů podporuje ocenění evropských obranných firem.
Rheinmetall (RHM.DE) +1,5 %; Hensoldt (HEN.DE) +1 %; Leonardo (LDO.IT) +1 %.
-
Airbus (AIR.DE): Výrobce letadel potvrdil své výhledy navzdory nedávným technickým problémům, což uklidnilo investory. Akcie vzrostly o 3 %.
-
Hugo Boss (BOSS.DE): Německý módní gigant oznámil „reset“ značky se silnějším zaměřením na dámskou módu. Management zároveň varoval před výrazně horšími výsledky v příštím roce v důsledku nové strategie. Akcie klesly o více než 10 %.
-
Infineon (IFX.DE): Německá technologická firma ukončila soudní spor o patentová práva. Ačkoli spor skončil prohrou, byly tím odstraněny některé rizikové faktory. Akcie posílily o více než 2,5 %.
-
Fraport (FRA.DE): Provozovatel letišť obdržel sérii pozitivních investičních doporučení. Akcie vzrostly o 1,5 %.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Další den u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdaje
BigBear.ai: Akcie posilují o více než 10 % díky silným výsledkům a expanzi v oblasti AI
Hovnanian Enterprises hlásí ztrátu ve 4. čtvrtletí – vyšší náklady a slabší marže zatěžují výsledky
Meta plánuje razantní škrty v rozpočtu na metaverse – prioritu přebírá AI
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.