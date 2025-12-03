Smiths Group prodává bezpečnostní divizi za 2,6 miliardy USD – plánuje návrat hotovosti akcionářům

-
Smiths prodává svou detekční jednotku Smiths Detection za £2,0 mld. (cca 2,64 mld. USD); čistý výnos z transakce má činit ~£1,85 mld.
-
Peníze z prodeje chce Smiths převážit zpět akcionářům, což doplní již rozšířený program zpětného odkupu akcií.
-
Prodej navazuje na říjnovou transakci s divizí Smiths Interconnect — skupina se přetváří z konglomerátu ve specializovanou průmyslovou inženýrskou firmu.
-
Restrukturalizace by mohla znamenat vyšší efektivitu a lepší ocenění firmy — Smiths ukazuje jasnou strategii zaměřenou na jádrové průmyslové segmenty.
-
Společnost Smiths Group oznámila, že prodá svou bezpečnostní divizi Smiths Detection fondům spravovaným CVC Capital Partners. Hodnota transakce činí přibližně 2,0 miliardy liber (cca 2,64 miliardy USD), včetně dluhu a hotovosti. Po odečtení nákladů očekává firma čistý výnos kolem 1,85 miliardy liber, z čehož většinu plánuje rozdělit mezi akcionáře.
Kontext a strategický směr
Tato transakce navazuje na prodej divize Smiths Interconnect z října 2025 americké společnosti Molex Electronics za 1,3 miliardy liber. Obě transakce jsou součástí širší restrukturalizace, jejímž cílem je transformace skupiny Smiths na štíhlou a specializovanou průmyslově-inženýrskou firmu, zaměřenou na klíčové divize John Crane a Flex-Tek.
Ke změně přístupu přispěl i tlak amerického aktivistického investora Engine Capital, který začátkem roku 2025 vyzval ke strategickému přehodnocení celé skupiny.
Dopad na akcionáře a budoucnost firmy
Smiths uvedl, že včas informuje o přesném způsobu, jak bude hotovost akcionářům navrácena — zvažovány jsou dividendy, mimořádná výplata nebo další zpětný odkup akcií. Tím chce firma zlepšit návratnost kapitálu a posílit důvěru investorů.
Smiths očekává dokončení transakce ve druhé polovině roku 2026, po obdržení schválení od regulátorů. Výsledkem bude zjednodušené, výkonnější podnikání zaměřené na vysoce specializované technologie.
