Světlo v datových centrech: Marvell sází na AI

Společnost Marvell Technology překvapila trh strategickým krokem, když oznámila akvizici startupu Celestial AI za 3,25 miliardy USD. Po oznámení akvizice akcie firmy v premarketu vzrostly o přibližně 9 %. Tímto krokem Marvell posiluje svou pozici v oblasti AI infrastruktury pro datová centra díky zavedení technologie Photonics Fabric, která umožňuje přenos dat pomocí světla mezi čipy a pamětí. Výsledkem je vyšší propustnost, nižší spotřeba energie a nižší latence. Marvell se tímto krokem staví do přímé konkurence společnostem jako Nvidia a Broadcom.
Finanční prognózy naznačují, že technologie společnosti Celestial by mohly generovat roční tržby ve výši 500 milionů USD do konce roku 2028 a v následujícím roce dosáhnout 1 miliardy USD. Po plném nasazení nových produktů očekává Marvell v příštím fiskálním roce tržby ve výši 10 miliard USD, přičemž prodeje v oblasti datových center by měly vzrůst o 20–25 % a tržby z čipů zhruba o 20 %.
Photonics Fabric přináší revoluci do nové generace datových center tím, že umožňuje hlavním hráčům, jako jsou hyperscale poskytovatelé, škálovat AI systémy na velmi vysoké kapacity bez nadměrné spotřeby energie. Umožňuje přenos dat rychlostí přesahující 100 terabajtů za sekundu v rámci jednoho CPO modulu, čímž eliminuje úzká hrdla při trénování AI modelů. Díky tomu se Marvell stává významným hráčem v oblasti AI infrastruktury, schopným konkurovat největším společnostem na trhu.
Na trhu se rýsují dva možné scénáře. V optimistickém scénáři by rychlé nasazení technologie a silná poptávka ze strany hyperscalerů mohly vytlačit akcie MRVL nad 100 USD, obzvlášť pokud tržby ve 4. čtvrtletí dosáhnou očekávaných 2,2 miliardy USD. V pesimistickém scénáři by růst mohl zpomalit kvůli regulačním zpožděním nebo silné konkurenci ze strany společností Nvidia a Broadcom. Přesto však akvizice Celestial AI zapadá do trendu konsolidace na trhu AI čipů a dává Marvellu šanci znovu získat dynamiku po náročnějším období.
Zdroj: xStation5
