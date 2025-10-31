DE40: Pokles sentimentu v Evropě

Evropská obchodní seance začíná výrazně negativním sentimentem. Hlavní indexy zažívají plošné výprodeje kvůli obavám investorů ohledně tempa růstu a obchodních napětí. Mezi futures kontrakty vedou poklesy W20 a NED25, které oslabují o více než 0,6 %. FRA40, DE40 a UK100 ztrácejí o něco méně, přibližně 0,4 %. Jediným rostoucím indexem kolem poledne je ITA40.
Trh se nadále snaží započítat velké množství makroekonomických dat a výsledků největších světových firem. Očekávání investorů ohledně komentářů centrálních bankéřů, setkání Si Ťinpchinga s Trumpem a výsledků technologických společností mohla být přehnaná, a investoři dnes přehodnocují svá očekávání, což se odráží v klesajících valuacích.
Na německém indexu pozorujeme širokou korekci, která značí celkové zhoršení sentimentu. Nejvíce ztrácejí komunikační služby a banky, a to v důsledku negativních informací z jednotlivých společností a obav o výsledky v sektoru. Lépe si vede průmysl, podpořený stále silným obranným průmyslem.
DE40 (D1)
Graf ukazuje pokračující sestupnou korekci a tvorbu konsolidačního kanálu v pásmu FIBO 23,6–50. Cena prorazila podporu na úrovni 24 300 bodů a klouzavý průměr EMA50, což značí krátkodobou slabost kupců. Aby se zabránilo prohloubení korekce, musí kupci udržet podpůrnou zónu kolem 24 000. Iniciativu přebírající prodejci mohou stlačit cenu až k úrovni 23 900, kde se nachází úroveň FIBO 61,8 a EMA100.
Firemní zprávy:
Fuchs (FPE.DE) — Německý výrobce maziv roste o více než 7 % po zveřejnění výsledků, které výrazně překonaly klíčová očekávání investorů. Management společnosti vyjádřil optimismus ohledně výsledků v nadcházejících čtvrtletích. Investiční analytici výsledky hodnotili pozitivně a ocenili dobré řízení nákladů a růst prodejů v Asii.
Deutsche Telekom (DTE.DE) — Společnost ztrácí přibližně 1,5 % poté, co se v médiích objevila řada důvěryhodných komentářů naznačujících, že firma bude nahrazovat vybavení a infrastrukturu dodanou čínskou společností Huawei, přičemž náklady by měl nést německý daňový poplatník. Rozhodnutí je údajně motivováno bezpečnostními obavami a strachem ze špionáže ze strany Číny.
Kongsberg Gruppen (KOG.NO) — Akcie společnosti rostou o více než 4 % na začátku seance po zveřejnění solidních výsledků. Společnost zvýšila tržby o 12 %, přičemž obranný segment rostl meziročně o 38 %. Zlepšily se také marže.
Saint-Gobain (SGO.FR) — Tato více než stoletá stavebně-průmyslová společnost zklamala investory. Navzdory růstu tržeb došlo k jasnému poklesu obratu v USA, což vedlo k poklesu akcií o 3 %.
Renk Group (R3NK.DE) — Německá společnost zaměřená na výrobu pokročilých pohonných systémů, především pro obranný průmysl, obdržela doporučení od investiční banky. Cena akcie stoupla o 2 %.
