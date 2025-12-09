DE40: Rekordní německé výdaje na obranu podporují trh 📈

- Spolkový sněm schválil rekordní armádní zakázky v hodnotě 52 miliard eur, které pokrývají 29 kontraktů pro Bundeswehr; akcie Rheinmetall, Renk a Hensoldt rostou.
- Akcie Orsted a Vestas posilují poté, co americký soud zrušil zákaz nových větrných projektů v USA, čímž obnovil růstový výhled pro sektor.
- Thyssenkrupp očekává čistou ztrátu 400–800 milionů eur v aktuálním fiskálním roce kvůli slabému trhu s ocelí a nákladné restrukturalizaci; akcie klesají o přibližně 10 %.
Příští týden německý Spolkový sněm schválí rekordní obranné výdaje ve výši 52 miliard eur (cca 61 miliard USD), které zahrnují 29 zakázek pro Bundeswehr. Jde o největší jednorázové rozpočtové rozhodnutí v historii německých ozbrojených sil, jehož cílem je přeměnit Bundeswehr v nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Klíčové plánované investice zahrnují 22 miliard eur na základní výzbroj a výstroj, 4,2 miliardy eur na bojová vozidla pěchoty Puma, 3 miliardy eur na moderní protiraketové systémy Arrow 3 ve spolupráci s Izraelem a 1,6 miliardy eur na průzkumné satelity, které by měly výrazně posílit schopnosti v oblasti zpravodajství a monitoringu.
Rozsah těchto opatření odráží zrychlenou modernizaci armády, která začala po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Tehdejší kancléř Olaf Scholz ji označil za „historický obrat“ (Zeitenwende) a současný kancléř Friedrich Merz v tomto kurzu pokračuje s ještě větší rozhodností, když na obnovu dlouhodobě zanedbávaných ozbrojených sil vyčleňuje stovky miliard eur. Merz opakovaně zdůrazňuje, že cílem těchto kroků je ochrana svobody budoucích generací. Během nedávného setkání s občany prohlásil: „Svět kolem nás se zcela změnil. Chceme být schopni se bránit, abychom nikdy nemuseli.“
Německé rekordní obranné výdaje zapadají do širšího evropského rámce posilování bezpečnosti v reakci na rostoucí hrozby ze strany Ruska. Zahrnují nákup moderních systémů protivzdušné obrany, rozvoj domácího obranného průmyslu i prohlubování mezinárodní spolupráce. Cílem je nejen stabilita na kontinentu, ale i vybudování moderní, dobře vybavené armády schopné rychlé reakce na současné hrozby. Bezprecedentní rozsah investic dokazuje, že Německo bere evropskou bezpečnost vážně a důsledně realizuje ambiciózní plán vojenské modernizace.
Aktuálně je na širším evropském trhu pozorována zvýšená volatilita. Zdroj: xStation
Během dnešní seance se futures kontrakty na indexy výrazně zotavují, čímž korigují část předchozích ztrát a potvrzují zlepšení krátkodobého sentimentu. V širším pohledu se však ceny stále pohybují v rámci dlouhodobé konsolidační zóny, což znamená, že přes aktuální odraz zatím nedošlo k udržitelnému proražení nad předchozí rozpětí nebo ke změně dominantní struktury trendu. Zdroj: xStation
Firemní zprávy:
Akcie Rheinmetall (RHM.DE), Renk (R3NK.DE), Hensoldt (HAG.DE) a dalších obranných firem rostou poté, co německý parlament schválil rekordní obranné zakázky v hodnotě 52 miliard eur (cca 61 miliard USD). Zakázky zahrnují 29 kontraktů na výzbroj a služby pro Bundeswehr v rámci plánu transformace na nejsilnější konvenční armádu Evropy. Jde o největší počet a objem schválených kontraktů v historii Spolkového sněmu, což podtrhuje rozsah modernizace armády a podporuje pozitivní reakci investorů.
Akcie Orsted (ORSTED.DK) a Vestas (VWS.DK) rostou po rozhodnutí amerického federálního soudu, který zrušil celonárodní zákaz nových větrných projektů, uvalený během vlády Donalda Trumpa. Rozhodnutí umožňuje pokračovat v rozvoji pevninských i pobřežních větrných elektráren v USA, čímž vrací sektoru růstový potenciál po měsících regulatorní nejistoty.
Thyssenkrupp (TKA.DE) očekává výraznou čistou ztrátu v aktuálním fiskálním roce (říjen 2025 – září 2026), a to kvůli slabé situaci na trhu s ocelí a vysokým nákladům na restrukturalizaci, které se odhadují na cca 350 milionů eur. Společnost očekává ztrátu v rozmezí 400–800 milionů eur, což negativně ovlivnilo náladu investorů – akcie během dnešní seance klesly přibližně o 10 %. Restrukturalizační plán zahrnuje snížení počtu zaměstnanců v ocelárnách o 40 % (cca 11 000 pracovníků) a omezení výroby oceli z 11,5 milionu tun na 8,7–9 milionů tun, přičemž zároveň investuje do technologií pro nízkouhlíkovou výrobu oceli.
