DHL pozastavuje standardní zásilky do USA kvůli novým celním pravidlům

Německý logistický gigant DHL oznámil, že pozastaví doručování standardních balíků pro firemní zákazníky do Spojených států, a připojuje se tak k dalším evropským poštovním službám, které reagují na přísnější americké celní předpisy.
Rozhodnutí přichází v návaznosti na oznámení administrativy prezidenta Donalda Trumpa, která od 29. srpna ruší tzv. „de minimis“ výjimku. Ta dosud umožňovala bezcelní a zjednodušené odbavení zásilek do 800 USD, což výrazně usnadňovalo přeshraniční obchod.
Podle DHL se omezení týká běžných obchodních zásilek, přičemž prémiová služba DHL Express zůstává nedotčena. Firma také dodala, že poslední den pro přijetí zásilek bude 25. srpna.
Soukromé osoby budou moci nadále zasílat dárky v hodnotě do 100 USD, avšak tyto zásilky budou podléhat přísnějším kontrolám, aby se zamezilo zneužití.
DHL se tak připojuje k poštovním službám ve Skandinávii, Rakousku a Belgii, které již oznámily obdobná opatření. Společnost uvedla, že opatření je pravděpodobně dočasné a souvisí s novými procesními požadavky amerických úřadů, které zasáhnou především levnější mezinárodní zásilky.
Změna přináší nejistotu pro malé a střední e-shopy i evropské exportéry, kteří spoléhají na rychlé a jednoduché doručování zboží do USA.
Graf DHL.DE (D1)
Akcie Deutsche Post DHL se aktuálně obchodují na ceně 39,74 EUR, přičemž po nedávném růstu zaznamenaly mírnou korekci zpět k hladině klouzavého průměru EMA 50 (39,99 EUR). Tato zóna, společně s SMA 100 (38,91 EUR), nyní funguje jako krátkodobá podpora. RSI se nachází na úrovni 47,9, což značí neutrální tržní náladu, zatímco MACD osciluje kolem nulové linie, což potvrzuje, že trh postrádá výrazné směrové momentum. Histogram MACD začíná klesat, což může signalizovat slábnoucí býčí impuls.
Zdroj: xStation5
