DHL rozšiřuje zdravotnickou logistiku v USA akvizicí kurýrní firmy SDS Rx

DHL Supply Chain posiluje své kapacity v oblasti Life Sciences & Healthcare prostřednictvím akvizice americké specializované kurýrní společnosti SDS Rx. Ta poskytuje doručovací služby v poslední míli a zdravotnickou přepravu pro domovy s pečovatelskou službou, specializované lékárny, radiofarmacie a nemocniční sítě. Tato transakce zapadá do strategie DHL rozšiřovat integrovaná řešení v oblasti časově kritické zdravotní logistiky.
Podrobnosti o akvizici
SDS Rx působí ve více než 200 lokalitách po celých Spojených státech a specializuje se na doručování v poslední míli a zdravotnickou přepravu. Její síť bude začleněna do divize DHL Health Logistics. Akvizice umožní DHL posílit kapacity pro expresní a doručování ve stejný den pro zákazníky v oblasti life sciences a zdravotnictví.
Strategický význam
Sektor zdravotnické logistiky, zejména přeprava pro life sciences a specializovanou farmakoterapii, zaznamenává rychlý růst. DHL očekává, že tento trh poroste do roku 2030 složenou roční mírou růstu (CAGR) o 11 %. Specializované lékárny už nyní tvoří přibližně 50 % výdajů na léky v USA a počet pacientů využívajících tyto služby vzrostl mezi lety 2018 a 2022 o 12 %. Akvizicí SDS Rx DHL posiluje svou pozici v oblasti doručování na poslední míli, které je klíčové pro pacientsky orientovanou péči.
Dopady a tržní kontext
Tato akvizice je druhým letošním krokem DHL v oblasti zdravotnické logistiky – po převzetí CryoPDP, specializovaného na klinické studie, biofarmaceutika a genovou terapii. Začleněním SDS Rx získá DHL větší kontrolu nad rychlostí, spolehlivostí a dodržováním předpisů v rámci doručování citlivého zdravotnického materiálu. Poslední míle je často nejproblematičtější částí zdravotnického dodavatelského řetězce kvůli přísné regulaci a specifickým požadavkům na manipulaci.
Výzvy a rizika
Akvizice podléhá schválení regulačních orgánů. Mezi výzvy patří integrace operací SDS Rx do infrastruktury DHL, zajištění souladu s různými americkými předpisy a udržení kvality v expresních službách. Náklady na rozšíření, zejména při udržování chlazeného řetězce, mohou krátkodobě zatížit marže.
Výhled
Po dokončení transakce bude DHL schopna nabízet komplexnější end‑to‑end řešení v oblasti zdravotnické logistiky na americkém trhu – od výroby či skladů až po dveře pacientů. To jí umožní zvýšit podíl v oblasti specializované farmacie a zdravotnické distribuce v době rostoucí poptávky po domácí péči a expresním doručování.
