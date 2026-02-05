Disaster for Volvo shares. Is this the end of an iconic brand?

Akcie automobilky Volvo se dnes propadly o více než 20 % během jediné seance. Jedná se o jeden z největších poklesů v historii společnosti – na denních minimech ztráta dosáhla až 28 %. Je však důležité zdůraznit, že výprodej se zatím týká pouze společnosti „Volvo Cars“, tedy dceřiné firmy zaměřené výhradně na výrobu osobních vozů. Společnost „Volvo“ jako taková, která vyrábí nákladní vozy a autobusy, na aktuální zprávy zatím nereagovala.
Co znepokojilo investory?
Výsledky za 4Q 2025 byly naprosto katastrofální. Zisk meziročně propadl o více než 60 % a výrazně zaostal za očekáváním investorů.
-
Zisk na akcii (EPS): pouze 0,43 SEK vs očekávaných 1,52 SEK
Tržby také zklamaly, byť ne v tak dramatické míře – meziročně klesly o několik procent a dosáhly 94,4 miliardy SEK oproti očekávání kolem 100 miliard SEK.
Vedení společnosti nedokázalo nabídnout žádné pozitivní sdělení, které by zlepšilo náladu na trhu. Mnoho programů podpory elektromobility skončilo, zatímco marže i prodeje jsou pod tlakem zahraniční konkurence a obchodních válek. Zástupci společnosti nezastírali, že minulý rok byl obtížný, a výhled na rok 2026 nevypadá o nic lépe.
VOLVCARB.SE (D1)
Zdroj: xStation5
Akcie se nacházejí v silném downtrendu již několik let. Teprve nedávno došlo k odrazu a náznakům změny trendu, avšak po posledních výsledcích byla většina těchto zisků smazána.
Býci však stále mají na své straně podporu v podobě klouzavých průměrů EMA, které zatím udržují určitou dynamiku směrem vzhůru.
