Akcie týdne: Alphabet už není jen vyhledávač (05. 02. 2026)

- Alphabet zakončil rok 2025 ve vynikající finanční kondici, když dosáhl rekordních tržeb a vykázal rostoucí ziskovost v obou klíčových segmentech.
- Stabilní růst tržeb a trvale vysoká provozní efektivita ukazují, že obchodní model společnosti je odolný vůči tržním výkyvům, a zároveň dostatečně flexibilní, aby reagoval na rychlý vývoj technologického sektoru.
- Silný růst tržeb v kombinaci se zlepšením provozní a čisté marže dokládá efektivnější řízení nákladů a úspěšnou monetizaci služeb založených na AI.
- Segment Google Services upevňuje postavení společnosti jako lídra v oblasti digitálních řešení pro inzerenty, zatímco dynamický růst Google Cloud potvrzuje, že Alphabet dokáže přeměnit dřívější investice ve stabilní zdroj příjmů a hodnotu pro firemní klientelu.
- Plánované kapitálové výdaje ve výši 175–185 miliard USD v roce 2026 odrážejí ambiciózní strategii společnosti: nejen udržet si tržní vedení, ale aktivně formovat budoucnost v oblasti AI a cloudových služeb. Expanze datových center, AI infrastruktury a služeb Google Cloud poskytuje základ pro dlouhodobý růst a zvyšuje vstupní bariéry pro konkurenci.
- Alphabet prokazuje, že dokáže spojit měřítko globálního giganta s inovacemi a strategickou flexibilitou. Finanční stabilita, silné technologické postavení a schopnost generovat vysokou ziskovost umožňují firmě realizovat agresivní investiční strategii při současné minimalizaci rizik spojených s krátkodobými výkyvy trhu.
Čtvrtletní výsledky společnosti Alphabet byly zveřejněny v mimořádném okamžiku, kdy celý technologický sektor stojí na prahu transformace poháněné umělou inteligencí a rychlou expanzí cloudové infrastruktury. Na jedné straně investoři očekávali další silné čtvrtletí, na druhé straně narůstaly pochybnosti o tom, jak daleko je společnost ochotna zajít v investičních výdajích, aby si udržela vedoucí postavení.
Alphabet znovu potvrdil, že dokáže generovat růst tržeb i na tak vyspělém trhu, což se ještě před několika lety zdálo být nemožné. Je třeba zdůraznit, že tento růst není výsledkem jednorázových opatření nebo sezónních výkyvů, ale plodem stabilního obchodního modelu a čím dál efektivnější integrace AI do klíčových služeb společnosti.
Tržby překonaly hranici 113 miliard USD, čímž výrazně překonaly tržní očekávání a udržely firmu v elitní skupině společností s více než 100 miliardami USD kvartálních příjmů. To ukazuje nejen na sílu současného provozu, ale i na stabilitu a rozsah, který Alphabetu poskytuje významnou konkurenční výhodu.
Klíčové finanční údaje za 4Q 2025:
-
Celkové tržby: 113,8 mld. USD (+18 % meziročně)
-
Tržby ze služeb Google: 95,9 mld. USD (+14 % meziročně)
-
Tržby z vyhledávání Google: 63,1 mld. USD (+17 % meziročně)
-
Tržby YouTube: 11,4 mld. USD (+9 % meziročně)
-
Tržby Google Cloud: 17,7 mld. USD (+48 % meziročně)
-
Provozní zisk: 35,9 mld. USD (+16 % meziročně)
-
Provozní marže: 31,6 %
-
Čistý zisk: 34,5 mld. USD (+30 % meziročně)
-
Zisk na akcii (EPS): 2,82 USD (+31 % meziročně)
Segment Google Services zůstává základem společnosti, ale jeho význam se vyvíjí ruku v ruce s rostoucí rolí umělé inteligence. AI už není jen doplňkem – stává se klíčovým prvkem při optimalizaci reklamních kampaní, což vede k efektivnějšímu zpeněžení návštěvnosti a zlepšení finanční výkonnosti. Tržby z YouTube, i když mírně zaostaly za nejoptimističtějšími odhady, zůstávají důležitým zdrojem stabilních příjmů a rozšiřování předplatného a doplňkových služeb nadále zvyšuje jeho podíl na celkových tržbách.
Nejvýraznějším prvkem tohoto čtvrtletí je rostoucí role segmentu Google Cloud. Tento segment urazil dlouhou cestu – od nákladné investice do budoucnosti až k významnému generátoru tržeb. Tržby překročily 17 miliard USD a rostou tempem, které naznačuje trvalou poptávku po výpočetní infrastruktuře a službách založených na AI. Google Cloud už není jen technologickým poskytovatelem – stává se partnerem pro podniky, kterým nabízí komplexní cloudová řešení odpovídající stále složitějším obchodním potřebám.
Tržby, čistý zisk a provozní i čisté marže vykazují jednoznačný růstový trend. Tento systematický posun ve finanční efektivitě dokládá, že společnost nejen škáluje, ale zároveň efektivněji řídí náklady, což vede k silnějším provozním výsledkům a vyšší ziskovosti.
Na druhou stranu plánovaný nárůst investičních výdajů pro rok 2026 vyvolal mezi investory smíšené reakce. Plánované výdaje ve výši 175–185 miliard USD představují více než 60% nárůst oproti předchozímu roku a výrazně překonávají odhady analytiků.
Tento masivní investiční impuls signalizuje, že Alphabet nejen udržuje svou konkurenční výhodu, ale staví nové základy pro dominanci v éře AI a cloud computingu. Investice zahrnují rozšiřování datových center, vývoj AI infrastruktury a expanzi služeb Google Cloud.
Ukazatele EBITDA a návratnosti investovaného kapitálu potvrzují, že Alphabet vytváří hodnotu převyšující náklady kapitálu a růst EBITDA ukazuje zdravou rovnováhu mezi expanzí podnikání a nákladovou efektivitou.
Reakce trhu na tyto prognózy byla smíšená. V poobchodní fázi akcie zaznamenaly prudký pokles, který byl rychle vymazán, a titul nakonec uzavřel seanci v zisku. To odráží dvojznačnost situace: na jedné straně investoři oceňují rekordní výsledky a růstový potenciál, na druhé straně mají obavy, zda tak rozsáhlé výdaje krátkodobě nezasáhnou marže a cash flow.
Z dlouhodobého hlediska se však tyto investice jeví jako strategicky opodstatněné, neboť budují výhodu, která může určit pozici Alphabetu v následujících letech.
Porovnání tržní výkonnosti Alphabetu s ostatními technologickými giganty ukazuje, že od začátku roku 2025 společnost konzistentně přináší vyšší výnosy, čímž posiluje důvěru investorů ve svou strategii a růstový potenciál.
Na pozadí i nadále probíhají dlouhodobé projekty, které byly ještě donedávna vnímány jako nákladné experimenty. Společnost k nim nyní přistupuje s větší disciplínou, minimalizuje ztráty, ale zachovává si flexibilitu pro budoucnost. Tato fáze vývoje odráží rostoucí provozní a strategickou vyspělost.
Oceňovací výhled
Předkládáme ocenění společnosti Alphabet Inc. pomocí metody diskontovaných peněžních toků (DCF). Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o informativní údaj, který neslouží jako investiční doporučení ani přesné ocenění.
Alphabet je jedním z největších světových hráčů v technologickém sektoru, poskytuje pokročilá řešení v oblasti vyhledávání, reklamy, digitálních předplatných a cloudových služeb. Společnost těží z rostoucí poptávky po umělé inteligenci a cloudových řešeních a strategické investice do rozvoje Google Cloud a integrace AI do segmentu Google Services vytvářejí pevný základ pro další růst.
Za pozornost stojí, že Alphabet si udržuje vysokou ziskovost a technologický náskok před konkurencí, což zmírňuje tržní rizika a umožňuje bezpečné plánování růstu v dalších letech. Zároveň však ocenění zůstává obezřetné, a to s ohledem na možné konkurenční tlaky a volatilitu globálního technologického trhu.
Na základě DCF analýzy je odhadovaná hodnota jedné akcie Alphabetu 373,36 USD, zatímco aktuální cena činí 317 USD, což implikuje potenciál růstu přibližně o 18 %. To naznačuje, že společnost nejenže vykazuje solidní finanční fundamenty, ale také nabízí atraktivní výhled pro investory, kteří věří v další růst trhů s AI, cloudem a digitální reklamou.
