🚨US100 ztrácí 2 % uprostřed výprodeje amerických technologických akcií

Futures na Nasdaq 100 (US100) prohlubují výprodej z počátku týdne a dnes klesají o více než 2 %. Slabá nálada v technologickém sektoru je dále zhoršena horšími daty z amerického trhu práce.
Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti vzrostl více, než se očekávalo, zatímco údaje Challengeru ukázaly meziroční nárůst propouštění o více než 200 % v lednu.
V důsledku toho se US100 nyní obchoduje jen přibližně 300 bodů nad 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA200), vyznačeným červenou linií.
Také indexy v hotovostním režimu jsou pod tlakem:
-
DJIA a S&P 500 klesají přibližně o 1,2 %
-
Russell 2000 (small- a mid-cap segment) klesá o více než 1,3 %
Klíčová data z amerického trhu práce:
• Počet nových žádostí o podporu: 231 tis. vs oček. 212 tis. (předchozí týden 209 tis.)
• JOLTS (prosinec): 6,54 mil. vs oček. 7,25 mil. (předchozí měsíc 7,14 mil.)
• Challenger (leden): 108,4 tis. vs 35,5 tis. v prosinci
US100 (D1)
Denní RSI pro futures na Nasdaq 100 dnes klesá k úrovni 34, což je hladina neviděná od podzimní korekce. EMA50 se nachází poblíž úrovně 25 700 bodů.
Zdroj: xStation5
Negativní sentiment v softwarovém segmentu se nyní rozšířil na celý technologický sektor a výprodej je patrný téměř napříč všemi podsektory. Klesají i polovodiče, přičemž výjimkou mezi významnými zisky jsou pouze Broadcom (AVGO.US) a TSMC (TSM.US).
Velké ztráty zaznamenávají hlavní jména:
-
Amazon a Alphabet oslabují téměř o 5 %
-
Microsoft klesá o více než 3 %
-
Tesla ztrácí téměř 4 %
Slabý sentiment panuje také ve finančním a bankovním sektoru, kde obavy z úvěrové expozice vůči softwarovému průmyslu a zhoršení celkové tržní nálady vedou k výběru zisků.
Obrací se také nedávné zisky výrobce léků na obezitu Eli Lilly (LLY.US) – akcie klesají o více než 7 %.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Meta čelí varování EU, otevřený přístup k AI se dostává pod regulační tlak
Novo Nordisk žaluje Hims & Hers, akcie telemedicínské firmy po zprávě klesají
Lilly kupuje Orna Therapeutics, za sázku na RNA medicínu zaplatí až 2,5 miliardy dolarů
🎥 Streamy tento týden od XTB
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.