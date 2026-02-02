Disney překonal odhady díky silnému výkonu zábavních parků a hitu Zootopia 2

-
Disney překonal očekávání s tržbami 26 miliard USD a ziskem před zdaněním 3,7 miliardy USD.
-
Divize zážitků (parky, plavby, zboží) tvořila 72 % provozního zisku.
-
Zootopia 2 a Avatar: Fire and Ash významně přispěly k tržbám, ale zvýšily náklady na marketing.
-
Streaming zaznamenal 72% růst zisku, sportovní divize utrpěla kvůli výpadku příjmů z ESPN a sporu s YouTube TV.
-
Společnost Walt Disney zveřejnila výsledky za své první fiskální čtvrtletí (končící 27. prosince), které překonaly očekávání Wall Street, zejména díky silnému výkonu divize zábavních parků a úspěchu filmu Zootopia 2.
Divize "experiences", která zahrnuje parky, plavby a spotřební zboží, vygenerovala tržby ve výši 10 miliard USD, což představovalo 72 % provozního zisku celé společnosti za čtvrtletí (celkem téměř 5 miliard USD). Výrazně přispěl zejména Walt Disney World, který těžil ze srovnání s minulým rokem, kdy byl kvůli hurikánu Milton dočasně uzavřen.
Celkové tržby společnosti vzrostly o 5 % na 26 miliard USD, čímž překonaly očekávání analytiků (25,7 miliardy USD). Zisk před zdaněním dosáhl 3,7 miliardy USD, zatímco Wall Street očekával 3,5 miliardy USD. Zisk na akcii upravený o jednorázové položky činil 1,63 USD, což je sice pokles o 7 % meziročně, ale stále více než odhadovaných 1,57 USD.
Na druhé straně divize sportu, zahrnující zejména ESPN, zaznamenala pokles provozního zisku o 23 % kvůli sporu s YouTube TV, který vedl ke ztrátě přístupu milionů předplatitelů k obsahu. Tento výpadek znamenal ztrátu 110 milionů USD. Tržby divize vzrostly jen o 1 % na 4,9 miliardy USD.
Divize zábavy, zahrnující filmová studia, televize a streamovací služby (Disney+, Hulu, ESPN), přinesla tržby 11,6 miliardy USD, tedy nárůst o 7 %. Přesto provozní zisk meziročně klesl o 35 %, zejména kvůli vysokým nákladům na uvedení filmu "Avatar: Fire and Ash" a dalších osmi snímků oproti čtyřem loni. Příjmy z politické reklamy rovněž meziročně klesly o 140 milionů USD.
Silně rostly streamovací služby, jejichž provozní zisk se zvýšil o 72 % na 450 milionů USD, přičemž tržby vzrostly o 13 % na 4,4 miliardy USD. Disney již neuvádí počet předplatitelů.
Společnost potvrdila výhled dvouciferného růstu zisku na akcii za celý rok a očekává 19 miliard USD v hotovosti z provozu a zpětný odkup akcií ve výši 7 miliard USD.
Akcie Disney však i přesto v předobchodní fázi klesly přibližně o 2 %, pravděpodobně kvůli poklesu ziskovosti v klíčových divizích a nejistotě kolem výměny CEO, kde se jako favorit jeví Josh D’Amaro.
Graf DIS.US (D1)
Akcie společnosti Walt Disney se aktuálně obchodují na ceně 105,14 USD a cena zůstává pod klouzavými průměry EMA 50 (111,24 USD) a SMA 100 (111,21 USD). RSI se nachází na hodnotě 38,9, tedy stále v oblasti slabého momenta, ale s náznakem, že se trh odráží z přeprodaného pásma. Z technického hlediska bude klíčové, zda se cena dokáže udržet nad úrovní 105 USD a případně znovu otestovat oblast kolem EMA 50. Bez trvalého návratu nad 111 USD však nelze hovořit o změně trendu.
Zdroj: xStation5
