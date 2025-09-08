Disney+ rozšiřuje nabídku ve Španělsku díky partnerství s Atresmedia

Společnost Walt Disney uzavřela novou strategickou dohodu se španělskou mediální skupinou Atresmedia, známou mimo jiné jako producent kultovního seriálu "Money Heist" (Casa de papel). Výsledkem partnerství bude integrace oblíbených španělských seriálů do streamovací platformy Disney+.
Od září budou mít předplatitelé Disney+ ve Španělsku přístup k úspěšným titulům jako jsou "Money Heist", "Veneno" nebo "Gran Hotel", které ponesou označení Atresmedia. Dohoda poskytuje Disney+ spoluexkluzivní práva k širokému portfoliu produkce Atresmedia, což firmě umožní posílit nabídku obsahu lokální produkce, která je stále více vyhledávaná evropskými diváky.
Tento krok přichází jen krátce poté, co v červenci Disney uzavřel podobné partnerství s britskou stanicí ITV, což naznačuje širší strategii společnosti rozšiřovat knihovnu o regionálně atraktivní obsah prostřednictvím spolupráce s místními hráči.
Z pohledu investorů jde o potvrzení trendu, kdy se globální streamovací platformy stále více obracejí k lokálním partnerstvím, aby si udržely konkurenceschopnost v silně fragmentovaném trhu. Disney tímto krokem posiluje svoji pozici na španělsky mluvících trzích, kde o prémiový domácí obsah roste zájem.
Vzhledem k pokračujícímu růstu konkurence ve streamovacím sektoru představují podobná partnerství klíčový nástroj k udržení a získávání předplatitelů – zejména v regionech, kde globální produkce nestačí pokrýt kulturní a jazykové preference diváků.
Graf DIS.US (D1)
Akcie společnosti Walt Disney se aktuálně obchodují na úrovni 117,91 USD, přičemž se stabilizují nad klouzavými průměry, což signalizuje potenciál pro pokračování růstového trendu. Cena se nachází nad EMA 50 (116,92 USD) i SMA 100 (112,26 USD), což potvrzuje udržení býčí struktury. RSI osciluje kolem 51,4 bodu, tedy se nachází v neutrálním pásmu, bez známek překoupení či přeprodanosti. Tento stav naznačuje rovnováhu mezi kupci a prodejci a prostor pro případné posílení bez nutnosti korekce.
Z technického pohledu je pro další vývoj důležité, aby se cena udržela nad hladinou 116 USD, což je úroveň EMA 50 i nedávné konsolidační zóny. Proražení nad 121 USD by mohlo otevřít cestu k dalším růstovým cílům. Naopak prolomení pod 112 USD by znamenalo varovný signál a možné narušení současného pozitivního trendu. Celkově však akcie nadále vykazují pozitivní technické nastavení, podpořené nedávnou stabilizací po korekci.
Zdroj: xStation5
