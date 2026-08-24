Dluhopisový trh pod tlakem: výnosy u dvacetiletých maxim, Warsh chystá klíčový projev v Jackson Hole

Trh s americkými státními dluhopisy prochází jedním z nejbouřlivějších období za poslední dvě desetiletí. Výnos třicetiletého dluhopisu vzrostl na přibližně 5,27 % — úroveň, která odpovídá 19letým maximům. Investoři přitom se zatajeným dechem vyhlížejí páteční klíčovou řeč šéfa Fedu Kevina Warsha na každoročním sympoziu v Jackson Hole, které se odehrává na pozadí tlaků na dluhopisovém trhu, přetrvávající inflace a amerického národního dluhu přesahujícího 40 bilionů dolarů.
Spekulacím přidává na váze červencové zasedání FOMC, kde bylo ponechání sazeb beze změny doprovázeno vzácným trojnásobným disentem — prezidenti Clevelandského, Minneapoliského a Dallaského Fedu hlasovali pro zvýšení sazeb, což je první takový rozštěp od roku 2016. Po červencovém zasedání Warsh neposkytl téměř žádný výhled na vývoj ekonomiky ani sazeb, přičemž investoři jeho vyjádření interpretovali jako nedostatečné odhodlání přivést inflaci zpět k cíli, a dlouhodobé výnosy následně stouply na dvacetileté maximum. Warsh sám dosud nerozhodl, zda se jeho páteční projev soustředí na širší makroekonomický obraz, nebo poskytne konkrétní vodítka k dalšímu směřování politiky; jeho kritika stávajícího rámce průměrného cílování inflace a argument o dezinflačním potenciálu investičního boomu do umělé inteligence jeho tón obtížně předvídají.
Do situace vstoupil i ministr financí Scott Bessent. Ministerstvo financí 19. srpna překvapilo trhy oznámením, že nejméně zdvojnásobí objem zpětných odkupů dlouhodobých dluhopisů — ze dvou na čtyři miliardy dolarů za operaci — a to v období od 9. září do 4. listopadu. Odkupy se zaměří na úsek 10–30 let, kde od konce června panuje faktická stávka kupujících. Efekt byl ale krátkodobý: americké dluhopisy ztratily hodnotu již den po tomto rozhodnutí, které nedokázalo potlačit obavy z explodujícího vládního dluhu. Bessent v rozhovoru pro CNBC uvedl, že aktuální výnosy podle něj neodrážejí tržní fundamenty, a poukázal na nízkou likviditu zejména u třicetiletého dluhopisu.
Strukturální pozadí tohoto vývoje popisuje i Morgan Stanley. Výhledy banky pro druhé pololetí roku 2026 počítají s tím, že růst, inflace i úrokové sazby se usadí na vyšší úrovni, přičemž změny v Fedu by mohly přesunout pozornost investorů od jednotlivých pohybů sazeb k novému politickému režimu s menší mírou forward guidance a strukturálně vyššími sazbami. Centrální banky po celém světě navíc postupně snižují podíl amerických aktiv ve svých devizových rezervách, což může tlačit výnosy treasuries dále nahoru. Roste i tzv. term premium — kompenzace, kterou trh požaduje za držení dlouhodobého amerického dluhu.
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