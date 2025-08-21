Dobré výsledky Walmartu trh neuspokojily

Walmart (WMT.US) zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí 2025. Investoři zůstali poněkud zklamáni. Tempo růstu je nevýrazné, hodnotové ukazatele jsou velmi vysoko a vnější rizika pro společnost narůstají. Akcie klesly o více než 4 %.
- EPS: 0,68 vs. očekávání 0,73
- Tržby: 177,4 mld. USD vs. očekávání 175,9 mld. USD
- Růst tržeb: 4,8 % vs. očekávání 4,21 %
- Hrubá marže: zvýšila se na 22,8 % vs. očekávání 24,8 %
- Celoroční výhled růstu tržeb zvýšen: z 3–4 % na 3,75–4,75 %
- Provozní náklady: +8 % meziročně
- E-commerce tržby: +26 %
Ukazatel P/E se aktuálně nachází poblíž historických maxim, okolo 38, což je výrazně nad průměrem v odvětví.
Politika Federálního rezervního systému udržující úrokové sazby a dodatečná cla prosazovaná novou prezidentskou administrativou představují vážné hrozby pro kondici společnosti v nadcházejících čtvrtletích.
Ministr financí Scott Bessent uvedl, že „Walmart bude schopen absorbovat část nákladů souvisejících s cly.“ To však přirozeně může vzbudit obavy mezi akcionáři, kteří se více zajímají o zisky společnosti než o podporu politiky amerického prezidenta. CEO Doug McMillon oznámil, že navzdory snahám Walmartu vyhnout se růstu cen jsou tyto nevyhnutelné.
Výhled grafu
Akcie Walmartu dnes klesají po zveřejnění čtvrtletních výsledků a blíží se k 100dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru (zlatá linie). Proražení této úrovně by mohlo posunout cenu směrem k 96–97 USD za akcii. Navzdory solidním tržbám vyšší provozní náklady snížily ziskovost společnosti, což se investorům nelíbilo a vyvolalo prodejní tlak. Zdroj: xStation5
Měřítko Walmartu hraje v jeho prospěch. Je největším distributorem a zaměstnavatelem v USA. Tato velikost umožňuje Walmartu absorbovat náklady a vyjednávat podmínky, které jsou pro konkurenci nedosažitelné.
Vedení společnosti investorům komunikuje důvěru zvýšením výhledu. Investoři však zůstávají opatrní a akcie trestají výrazným poklesem. Budoucí směr Walmartu bude formován nadcházejícím setkáním v Jackson Hole. Politika úrokových sazeb Fedu pravděpodobně určí sílu spotřebitelů v následujících čtvrtletích, což bude mít přímý dopad na výsledky Walmartu.
