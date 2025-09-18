Deutsche Bank očekává silnější výkon v oblasti dluhopisů a měn, varuje však u retailu

Největší německá banka, Deutsche Bank, poskytla předběžný náhled na své výsledky za třetí čtvrtletí, ve kterém očekává nadprůměrný růst tržeb v oblasti obchodování s dluhopisy a měnami (FIC). Naopak u retailové divize upozorňuje, že očekávání trhu mohou být příliš optimistická.
Podle finančního ředitele Jamese von Moltkeho by měl segment dluhopisů a měn zaznamenat meziroční růst tržeb v "vyšších jednotkách procent", čímž překoná konsensuální odhad trhu, který předpokládal růst o 4 %. Tato oblast je jednou z největších a nejziskovějších divizí banky a její lepší než očekávaný výkon může výrazně přispět k naplnění celoročních cílů na ziskovost a snižování nákladů.
Naopak u retailového bankovnictví, kde analytici predikují růst tržeb o 4,5 %, Moltke poznamenal, že "konsensus může být lehce nadhodnocený". To naznačuje, že dynamika v oblasti služeb pro fyzické osoby může být slabší, než trh očekával.
Celkově se Deutsche Bank podle Moltkeho "dobře blíží k dosažení celoročních cílů", které zahrnují zlepšení ziskovosti i pokračující nákladovou disciplínu. Investoři a analytici tak budou bedlivě sledovat oficiální výsledky za třetí čtvrtletí, aby ověřili, zda se bance daří naplňovat své strategické plány.
Graf DBK.DE (D1)
Akcie Deutsche Bank se aktuálně obchodují na ceně 30,45 EUR. Klouzavé průměry ukazují na pokračující býčí trend – EMA 50 se nachází na hodnotě 29,43 EUR a SMA 100 na 27,05 EUR, což znamená, že akcie mají stále dostatečný prostor pro udržení růstového scénáře, i pokud by došlo k menší korekci. RSI na úrovni 53,6 signalizuje neutrální zónu, tedy ani překoupenost, ani přeprodanost. To naznačuje, že na trhu aktuálně nepřevládá extrémní nákupní ani prodejní tlak.
Celkově lze říci, že akcie Deutsche Bank zůstávají v býčím trendu, podpořeném rostoucími klouzavými průměry. Klíčovou podporu lze nyní sledovat kolem 29 EUR (EMA 50) a následně u 27 EUR (SMA 100). Naopak nejbližší rezistence leží v oblasti nedávných maxim nad 31 EUR. Pokud se cena udrží nad EMA 50, výhled zůstává pozitivní s možností dalšího růstu.
Zdroj: xStation5
