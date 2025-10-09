Dolar nejsilnější za poslední dva měsíce 💲📈 Absence amerických dat tlumí medvědí trend

- Index amerického dolaru (USDIDX) od začátku týdne posílil přibližně o 1,65 % a dosáhl dvouměsíčního maxima.
- Trvalý obrat trendu však zůstává nejistý kvůli rostoucím očekáváním dalšího snižování sazeb v USA.
Index USD již čtvrtou seanci v řadě roste (USDIDX: +0,6 %) a dosahuje nejvyšší úrovně za poslední dva měsíce.
Cena prorazila nad 100denní exponenciální klouzavý průměr (EMA100, tmavě fialová), který v březnu – uprostřed nejistoty kolem mezinárodního obchodu – odstartoval nejsilnější sestupný trend světové rezervní měny od roku 2022. Tlak na USDIDX se začal stabilizovat poté, co index v červnu dosáhl tříletého minima. Udržitelný obrat trendu se však zdá nepravděpodobný vzhledem k vývoji měnové politiky USA, která může nadále směřovat k uvolnění.
USDIDX prorazil nad EMA100. Zdroj: xStation5
Swapový trh aktuálně přisuzuje přibližně 75% pravděpodobnost tomu, že v USA dojde ke dvěma snížením sazeb před koncem roku 2025. Fed nadále udržuje opatrný tón a zdůrazňuje dvojí riziko – růst inflace i nezaměstnanosti – zatímco se blíží konec funkčního období Jeroma Powella. I pokud by Fed skutečně ukončil pauzu v uvolňování politiky, která začala v prosinci 2024, opravdový holubičí posun se zatím nekoná.
Ocenění dalších snížení sazeb v USA na termínovém trhu. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Paradoxně dolar posiluje navzdory absenci důležitých makroekonomických dat – například dnešní týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebyly zveřejněny.
To přesměrovalo pozornost investorů na „zbytek světa“ – zejména na politicky nestabilní Francii. Není tedy překvapením, že euro se stalo jedním z největších poražených v novém býčím příběhu dolaru. V průběhu týdne euro vůči dolaru oslabilo o přibližně 1,5 %, což může být jeho největší týdenní pokles od listopadu 2024.
EURUSD v týdenním intervalu. Zdroj: xStation5
