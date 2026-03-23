Dolar sílí, trhy se bojí další eskalace na Blízkém východě 💵

- Dolar těží z útěku investorů do bezpečí při růstu geopolitického napětí.
- Největší tlak dopadl na australský dolar, euro, libru a jen.
- Vyšší ceny energií zvyšují riziko inflace a oddalují možné snížení sazeb Fedu.
- Nervozita se přelila i na akcie a dluhopisy, zatímco kryptoměny rostly jen mírně.
- Dolar těží z útěku investorů do bezpečí při růstu geopolitického napětí.
- Největší tlak dopadl na australský dolar, euro, libru a jen.
- Vyšší ceny energií zvyšují riziko inflace a oddalují možné snížení sazeb Fedu.
- Nervozita se přelila i na akcie a dluhopisy, zatímco kryptoměny rostly jen mírně.
Americký dolar na začátku týdne posílil, protože investoři ve světle rostoucího napětí na Blízkém východě přesouvali kapitál do bezpečných aktiv. Zhoršená geopolitická situace zároveň zasáhla akciové trhy v Asii a zvýšila nervozitu napříč měnovými i dluhopisovými trhy.
Pod tlak se dostaly především měny citlivé na globální sentiment. Australský dolar oslabil téměř o 0,95 % na 0,6956 USD, novozélandský dolar ztratil 0,7 % na 0,5793 USD. Slabší bylo i euro, které kleslo na 1,1526 USD, a britská libra, jež se posunula na 1,329 USD. Japonský jen dále oslabil k hranici 159,55 USD/JPY, tedy blízko psychologicky důležité úrovně 160.
Dolarový index, který sleduje vývoj americké měny vůči koši hlavních světových měn, vzrostl o 0,29 % na 99,83 bodu. Trh podle analytiků sází na to, že ekonomiky těžící z vyšších cen energií mohou v aktuálním prostředí působit odolněji než regiony závislé na dovozu ropy a plynu. Právě proto zůstávají pod tlakem zejména euro a jen.
Napětí zesílilo po dalších hrozbách odvetných útoků mezi znepřátelenými stranami. Obavy investorů navíc prohlubuje riziko narušení energetické infrastruktury a pokračující uzavření důležité námořní trasy v Hormuzském průlivu. Šéf Mezinárodní energetické agentury upozornil, že současná krize představuje pro světovou ekonomiku mimořádně vážné riziko a v dopadech může překonávat i ropné šoky ze 70. let.
Vedle měn reagovaly prudce i další trhy. Japonský index Nikkei během dne ztrácel až 5 %, výnos amerického desetiletého dluhopisu vzrostl na 4,415 %, tedy poblíž osmiměsíčního maxima. Rostoucí ceny energií totiž zvyšují obavy z inflace, což snižuje šance na rychlé snižování sazeb ze strany centrálních bank.
Změnil se i pohled investorů na americkou měnovou politiku. Ještě před vypuknutím konfliktu trh počítal letos se dvěma sníženími sazeb Fedu, nyní se však jako méně pravděpodobné jeví už i jedno. Pokud by trhy začaly více započítávat možnost delšího období vyšších sazeb v USA, mohl by dolar podle analytiků dále výrazně posílit.
Graf EURUSD (H1)
Měnový pár EUR/USD se aktuálně obchoduje kolem 1,1526 a po předchozím odrazu od březnových minim začíná znovu ztrácet momentum. Cena se nyní pohybuje v blízkosti 23,6% Fibonacciho retracementu na úrovni 1,1508, zatímco výše stále zůstává důležitá rezistenční zóna mezi 1,1569 a 1,1618, kde se nachází 38,2% a 50% retracement. Právě tato oblast v posledních dnech opakovaně zastavila růstový pokus kupců.
Z technického pohledu je patrné, že trh sice po předchozím propadu našel krátkodobou stabilizaci, ale síla býků zatím není dostatečná pro výraznější průraz výše. Cena se pohybuje v těsné blízkosti klouzavých průměrů EMA 50 a SMA 100, což ukazuje na nerozhodnost trhu a chybějící jasný trend. Pokud by eurodolar neudržel oblast kolem 1,1508, zvýšilo by se riziko návratu k supportu poblíž 1,1409, což je zároveň lokální minimum sledovaného pohybu. Naopak pro zlepšení technického obrazu by bylo potřeba návrat nad 1,1569 a následně potvrzený průraz nad 1,1618. Dokud se to nestane, zůstává pár spíše v konsolidaci s mírně negativním nádechem.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.