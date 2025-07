💲Dolar zastavuje výprodej po komentáři Bessenta z ministerstva financí: „Není důvod, aby Powell odstoupil“

USD index včera zastavil výprodej, který byl spuštěn smíšenými komentáři americké administrativy ohledně oficiálního ukončení obchodních jednání (USDIDX: +0,03 %). Sentiment stabilizovala prohlášení ministra financí USA, který se opět snažil uklidnit trhy uprostřed napětí mezi Trumpem a Powellem.

Scott Bessent uvedl, že nevidí „žádný důvod, proč by měl Powell odstoupit [z čela Fedu].“ Tímto vyjádřením zmírnil tón předchozích návrhů, že by měl Powell přehodnotit fungování Fedu i mimo oblast měnové politiky. Tyto komentáře souvisejí s obviněními ze strany Trumpovy administrativy, že renovace budovy Federálního rezervního systému je finančně neúnosná. V posledních dnech vyvolala renovace kontroverzi jako možný důvod k Powellově odvolání – za předpokladu, že by došlo k trestnému činu.

Bessent se rovněž vyjádřil k probíhajícím obchodním jednáním s Čínou, přičemž uvedl, že vstoupila do „zcela nové fáze“. Podle ministra financí USA by jednání s Pekingem mohla být prodloužena až do 12. srpna a v následujících dnech bude oznámena „série nových obchodních dohod.“

USDIDX se po rozhovoru Scotta Bessenta vrátil k 10dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru (EMA10, žlutá).

Zdroj: xStation5

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: