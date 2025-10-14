Domino’s posiluje díky promoakcím a plněnému okraji – akcie vyskočily o téměř 6 %

-
Tržby na srovnatelných prodejnách v USA vzrostly o 5,2 %, nad očekáváním trhu.
-
Zisk na akcii dosáhl 4,08 USD, rovněž nad konsenzem.
-
Tahouny růstu byly promoakce, plněný okraj pizzy a partnerství s DoorDash.
-
Analytici varují před tlakem na marže a omezeným prostorem pro zvyšování cen.
-
Akcie Domino’s Pizza Inc. zaznamenaly silný růst v předobchodní fázi poté, co společnost oznámila lepší než očekávané výsledky za třetí čtvrtletí, a to díky zvýšené poptávce po marketingových akcích a inovaci s plněným okrajem pizzy. Akcie stouply až o 5,8 %, přičemž od začátku roku byly do pondělí ve ztrátě 2,7 %.
V USA vzrostly srovnatelné tržby o 5,2 %, čímž společnost překonala očekávaný růst 4,3 %, vyplývající z odhadů analytiků agentury Bloomberg. Zisk na akcii dosáhl 4,08 USD, rovněž nad konsenzem trhu, který činil 3,95 USD.
Výsledky odrážejí úspěch propagační kampaně „Best Deal Ever“, spuštěné v srpnu, která zaujala zákazníky kombinací výhodných nabídek a novinek v nabídce. Klíčovou roli sehrál také populární produkt s plněným okrajem pizzy, uvedený na trh v březnu, a partnerství s DoorDash, které zajišťuje širší doručovací pokrytí. „V USA jsme zaznamenali vyšší počet objednávek díky naší akci Best Deal Ever a inovaci v podobě pizzy s plněným okrajem,“ uvedl CEO Russell Weiner. „To vedlo k dalšímu silnému růstu v segmentech doručení i osobního odběru.“
Navzdory pozitivním číslům analytici varují před tlakem na marže. Podle Citi analytika Jona Towera sice promoakce posílila tržní podíl, ale mohla snížit ziskovost na objednávku. Cenová citlivost nízkopříjmových zákazníků může dále omezit možnosti Domino’s zvyšovat ceny menu.
Celý sektor restauračních řetězců čelí zvýšené nejistotě kvůli slábnoucí poptávce nízkopříjmové skupiny obyvatel, nestabilní ekonomice, ztrátám pracovních míst, protiimigračním opatřením a také rostoucímu užívání léčiv na hubnutí, které může snižovat chuť k jídlu a frekvenci návštěv restaurací.
Graf DPZ.US (D1)
Aktuální cena akcií se nachází na 408,19 USD. Technicky vzato se cena nachází hluboko pod klouzavými průměry EMA 50 (438,17 USD) a SMA 100 (452,75 USD), které potvrzují pokračující medvědí trend. RSI je na úrovni 34,7, tedy blízko přeprodané zóny, což může signalizovat možné zpomalení poklesu nebo krátkodobý odraz.
Zdroj: xStation5
