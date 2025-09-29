DoorDash a Kroger spouští rozšířenou rozvážku potravin z 2700 prodejen v USA

Od 1. října 2025 nabídne DoorDash kompletní rozvoz potravin z všech 2700 prodejen vlastněných řetězcem Kroger ve Spojených státech.
Doposud se spolupráce omezovala jen na vybrané položky, jako bylo sushi, květiny nebo hotová jídla ve vybraných lokalitách.
Strategické cíle a obchodní dopady
Kroger, největší potravinový řetězec v USA podle počtu prodejen, vnímá tuto expanzi jako krok k posílení digitálního kontaktu se zákazníky a získání nových uživatelů.
Digitální ředitel společnosti Kroger Yael Cosset uvedl, že zákazníci stále častěji očekávají pohodlný rozvoz potravin z lokálních obchodů – což nyní Kroger aktivně podporuje.
Z pohledu DoorDash tato expanze výrazně rozšiřuje jejich nabídku v oblasti rozvozu potravin – Kroger se tím stává jejich největším partnerem co do šíře sortimentu.
Firmy plánují spolupráci i mimo samotný rozvoz – zahrnující například retailovou reklamu, propagaci značek, zákaznické datové analýzy a testování nových doručovacích modelů.
Tržní kontext a konkurenční tlaky
Expanze přichází v době silné konkurence v oblasti rozvážky potravin, kde o úspěchu rozhoduje logistika, rychlost a platformní řešení.
DoorDash již dříve uzavřel partnerství s dalšími národními i lokálními obchodníky, a nabízí jim komplexní infrastrukturu – od objednávek až po správu zásob.
Amazon a Walmart však dále rozšiřují své vlastní služby doručování potravin, což vytváří tlak na tradiční řetězce jako Kroger.
Někteří analytici proto považují tuto dohodu za nezbytný krok k udržení tržního podílu ve světě rostoucí digitalizace.
Příležitosti a rizika
Expanze přináší nové příležitosti v podobě vyššího počtu objednávek, doplňkového prodeje a rozšíření digitálních příjmů (například z reklamy).
Zároveň může Kroger lépe využít svou fyzickou síť prodejen.
Na druhé straně však rozvážka čerstvých potravin ve velkém měřítku nese značná rizika – například zpoždění, zkažené zboží nebo chyby v objednávkách mohou poškodit důvěru zákazníků.
Důležité bude také sladění datových systémů, sdílení informací a motivačních struktur mezi oběma firmami.
Konkurenční řetězce mohou navíc reagovat slevami, rychlejším doručením nebo věrnostními programy, což by mohlo tlačit na marže.
