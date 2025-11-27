JAR zaznamenává silnou úrodu kukuřice, druhou nejvyšší v historii

- JAR letos míří na druhou největší úrodu kukuřice v historii, farmáři sklidili zhruba 16,4 milionu tun oproti loňským 12,9 milionu tunám.
- JAR letos míří na druhou největší úrodu kukuřice v historii, farmáři sklidili zhruba 16,4 milionu tun oproti loňským 12,9 milionu tunám.
- Plocha osetá kukuřicí má v sezóně 2026 vzrůst na 2,67 milionu hektarů, u sóji na rekordních 1,18 milionu hektarů, což potvrzuje posilující roli olejnin v tamním zemědělství.
- Silnější úroda a rozšíření osevní plochy mohou pomoci zmírnit inflační tlaky v JAR, kde říjnová meziroční inflace dosáhla 3,6 %.
Jihoafrické zemědělství má za sebou silnou sezónu. Díky příznivým srážkám by se letošní úroda kukuřice měla zařadit na druhé místo v historii a zároveň se dál rozšiřují plochy osévané kukuřicí a sójou. Vyšší produkce základních plodin může navíc pomoci zmírnit inflační tlaky v příštích měsících.
Druhá nejvyšší úroda kukuřice v historii
Podle tamního výboru pro odhady sklizně by komerční farmáři mohli v roce 2025 sklidit přibližně 16,4 milionu tun bílé a žluté kukuřice. To je o 0,7 % více než říjnový odhad a výrazný nárůst proti loňským 12,9 milionu tun, což byl nejslabší výsledek od roku 2019. Jde tak o druhou největší úrodu, jaká byla v zemi zaznamenána.
Jihoafrická republika je největším producentem kukuřice na africkém kontinentu. Bílá kukuřice se používá především na výrobu místní základní potraviny pap, zatímco žlutá kukuřice slouží hlavně jako krmivo pro hospodářská zvířata. Klíčové produkční provincie Free State a Mpumalanga leží na severovýchodě země, kde meteorologická služba očekává nadprůměrné srážky minimálně do poloviny léta. Podle hlavního ekonoma zemědělské obchodní komory Wandileho Sihloba pomáhají tyto podmínky k včasnému startu sezóny a vytvářejí velmi dobré předpoklady pro další produkci.
Více kukuřice i rekordní plochy sóji
Pro sezónu 2026 plánují jihoafričtí farmáři osít kukuřicí 2,67 milionu hektarů, což by byl největší rozsah od roku 2021 a asi o 2,7 % více než v aktuálním roce. Zároveň dál roste význam sóji v osevním postupu. Farmáři chtějí tuto olejninu vysít na 1,18 milionu hektarů, což by bylo historické maximum a zhruba o 2,5 % více než loni.
Silné sklizně jako protiváha inflace
Vyhlídka na větší objem kukuřice a sóji může být dobrou zprávou i pro makroekonomiku. Vyšší domácí nabídka klíčových zemědělských komodit by měla tlumit tlak na ceny potravin a přispět ke zlepšení inflačního výhledu. Roční inflace v Jihoafrické republice přitom v říjnu dosáhla 3,6%, což je nejvyšší hodnota od loňského září.
Graf: CORN (D1)
