Drahé kovy poblíž historických maxim 📈🚨

Ceny zlata a stříbra dnes výrazně rostou a dosahují nejvyšších úrovní za mnoho let, podpořeny očekáváním brzkého snížení sazeb Fedem, silnou poptávkou po ETF a rostoucími geopolitickými riziky. Stříbro překonalo hranici 40 USD za unci poprvé od roku 2011 a od začátku letošního roku si připsalo přibližně 40 %, zatímco zlato se přiblížilo rekordní úrovni nad 3 500 USD za unci, což představuje růst o 31 % od začátku roku. Za poslední tři roky se ceny obou kovů více než zdvojnásobily na pozadí přetrvávající nejistoty na trzích i v politice. Jen dnes SILVER posiluje o 2,2 %, zatímco GOLD přidává 0,8 %.
Očekávání ohledně snižování sazeb Fedu
Rostoucí shoda na tom, že Federální rezervní systém brzy sníží sazby (nyní téměř 90% pravděpodobnost), způsobila růst cen zlata a stříbra. Nižší úrokové sazby snižují náklady příležitosti držení neúročených aktiv, jako jsou zlato a stříbro, což je činí atraktivnějšími pro investory hledající ochranu proti měnovému uvolňování a znehodnocování měny.
Politické a geopolitické napětí
Nejistota ohledně nezávislosti Federálního rezervního systému, ilustrovaná pokusy prezidenta Trumpa odvolat členku rady Fedu Lisu Cookovou, zvýšila obavy na globálních trzích. Federální soud nedávno rozhodl, že většina cel uvalených během Trumpovy éry je nezákonná, avšak ponechal stávající cla v platnosti do dalšího řízení. To ponechává obchodní politiku v nejistotě a dále posiluje defenzivní strategie na trzích. Navíc zařazení stříbra na seznam kritických minerálů USA zvyšuje jeho strategický význam a otevírá prostor pro budoucí politicky podmíněnou cenovou volatilitu.
Drahé kovy v růstu
Zlato i stříbro prorazily klíčové rezistenční úrovně (3 450 USD u zlata, 40 USD u stříbra), což spustilo vlnu poptávky a posílilo uptrend. Celý sektor drahých kovů zažívá unikátní kombinaci příznivých faktorů, jen zřídka pozorovanou v takto synchronizované podobě – výsledkem jsou rekordně vysoké ceny, trvalá poptávka po ETF (od začátku roku vzrostly zásoby zlata v ETF o 12 %, u stříbra o 13 %) a strukturální změny v přístupu investorů k riziku a zajištění. Z technického pohledu si obě komodity udržují dlouhodobý uptrend.
GOLD se blíží historickým maximům, zatímco SILVER se obchoduje poblíž maxim z roku 2011. Zdroj: xStation
