Tři trhy, které sledovat příští týden (09.02.2026)

První únorový týden byl ještě volatilnější než leden. Trhům dominoval prudký výprodej drahých kovů, kapitulace Bitcoinu, ostrý pokles amerických technologických akcií a výrazné posílení amerického dolaru, tažené globální poptávkou po likviditě. Většina blue-chip firem již zveřejnila své výsledky, a tak se pozornost investorů přesouvá směrem k „reálné ekonomice.“ Klíčová americká makrodata – včetně NFP a inflace – jsou na spadnutí. V tomto kontextu stojí za to věnovat pozornost těmto třem trhům:
EURUSD
Americký dolar opět získává na atraktivitě, jak se kapitál agresivně přesouvá do bezpečného přístavu – hotovosti. Ukazuje se, že zprávy o jeho „brzkém konci“ byly předčasné. Další vývoj bude určovat sada zásadních makroekonomických dat z USA, která ukáží stav ekonomiky a další kroky Fedu.
-
Úterý: maloobchodní tržby za prosinec
-
Středa: klíčová zpráva o zaměstnanosti (NFP) – zpožděná kvůli vládnímu výpadku
-
Pátek: lednová inflace (CPI)
Silná čísla z trhu práce a trvale vysoká inflace by mohly posílit narativ „vyšších sazeb po delší dobu“, čímž by dolar získal další podporu.
SILVER
Po brutálním propadu koncem ledna zatím únor nepřinesl výraznější úlevu. Od historických maxim ke dnu minulého týdne ztratilo stříbro téměř 50 % své hodnoty. Obavy z nedostatku fyzických zásob výrazně polevily – což je patrné jak na COMEXu, tak v Číně, kde se cenová prémie snížila na pouhých několik dolarů. Ačkoliv se koncem týdne objevil pokus o odraz, stříbro zůstává pod silným tlakem. Pokud dojde k další likvidaci na Bitcoinu nebo Wall Street, právě stříbro je jedním z nejzranitelnějších aktiv vůči hlubší korekci.
US500
Americké akcie čelily začátkem února intenzivnímu výprodeji, a to navzdory vyřešení rozpočtové krize ve vládě. Sentiment poškodil kolaps kryptoměn a drahých kovů, ale i rostoucí únava z technologických gigantů. Investoři začínají zpochybňovat masivní CAPEX technologických firem, který se zatím nepromítl do růstu tržeb. Nicméně S&P 500 odráží širší ekonomiku a „reálný sektor“ zatím vykazuje relativní odolnost. V tomto světle budou rozhodující data o maloobchodních tržbách a zaměstnanosti.
📅 V týdnu nás čekají výsledky společností:
-
Coca-Cola a Ford (úterý)
-
McDonald’s a Cisco (středa)
