DuPont si vybojoval 10letý zákaz dovozu čínské konkurence kvůli porušení obchodního tajemství

Americká chemická společnost DuPont oznámila, že čínská firma Dawnsens New-Materials (známá také jako Dangs) nesmí po dobu deseti let prodávat ani dovážet do USA produkty spojené se značkou Tyvek. Tento zákaz je výsledkem vyřešení sporu o obchodní tajemství a porušení ochranných známek, který začal v roce 2024.
Rozhodnutí bylo schváleno Mezinárodní obchodní komisí USA (ITC), která přijala dobrovolný závazek Dawnsens dodržovat tzv. consent order – tedy právní ujednání bez přiznání viny, ale s přijetím závazků. Zákaz je platný okamžitě a bude vymáhán jak ITC, tak i americkými celními úřady.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
DuPont podal stížnost s tvrzením, že Dangs zneužil obchodní tajemství a neoprávněně používal ochranné známky spojené s materiálem Tyvek, což je syntetický netkaný materiál široce využívaný například v ochranných oděvech, obalech, stavebnictví nebo zdravotnictví.
Společnost uvedla, že rozhodnutí vítá a že bude i nadále chránit své duševní vlastnictví na globální úrovni.
Z pohledu trhu je tento výsledek důležitým precedentem, který ukazuje na rostoucí důraz amerických firem na ochranu technologických a značkových aktiv vůči čínské konkurenci, a to zejména v odvětvích, kde hraje zásadní roli inovace a materiálové know-how.
Graf DD.US (D1)
Akcie společnosti DuPont se aktuálně obchodují na ceně 76,90 USD, tedy v blízkosti několikaměsíčních maxim. Cena se udržuje nad oběma klouzavými průměry – konkrétně nad EMA 50 (73,88 USD) a SMA 100 (70,43 USD), což potvrzuje pokračující býčí trend. RSI dosahuje hodnoty 57,5, což značí zdravé nákupní momentum, aniž by byl trh překoupen. Indikátor tak ponechává prostor pro případné další posílení.
Z technického hlediska je důležité sledovat, zda akcie dokážou prorazit rezistenci kolem 77 USD, která byla v minulosti několikrát testována. Její překonání by mohlo otevřít cestu k dalším růstovým cílům v oblasti 78,70 až 81,00 USD. Naopak nejbližší podpora se nachází kolem 74 USD (EMA 50), případně silnější kolem 70 USD (SMA 100).
Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.