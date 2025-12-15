Prodej Costa Coffee ohrožen – Coca-Cola jedná na poslední chvíli o záchraně dohody

-
Prodej Costa Coffee je ohrožen kvůli sporům o cenu mezi Coca-Colou a TDR Capital.
Coca-Cola si má ponechat menšinový podíl, pokud by dohoda prošla.
Firma zvažuje prodej od léta 2025, kdy jedná s bankou Lazard.
Costa byla původně koupena za 5,1 miliardy USD v roce 2018, nyní se hledá nové směřování značky.
Společnost Coca-Cola (KO.US) se podle deníku Financial Times o víkendu zapojila do krizových jednání s investiční firmou TDR Capital, aby se pokusila zachránit chystaný prodej řetězce Costa Coffee. Jednání však uvízla na mrtvém bodě kvůli cenovým neshodám, a celý obchod tak čelí reálnému riziku ztroskotání.
TDR Capital byla v minulém týdnu vybrána jako preferovaný zájemce, přičemž součástí transakce má být i to, že Coca-Cola si ponechá menšinový podíl ve značce. Ani jedna ze stran se k vývoji zatím oficiálně nevyjádřila.
O možnosti prodeje se spekuluje již od srpna, kdy Coca-Cola oslovila investiční banku Lazard, aby pomohla analyzovat strategické možnosti pro Costa Coffee – včetně potenciálního odprodeje. Důvody k prodeji pravděpodobně souvisejí s odlišným růstovým profilem Costa v porovnání s hlavním nápojovým byznysem Coca-Coly, a také se složitým postcovidovým zotavováním kavárenského sektoru v Evropě.
Coca-Cola koupila Costa Coffee v roce 2018 od britské společnosti Whitbread za 5,1 miliardy USD, přičemž šlo o jednu z jejích největších akvizic mimo tradiční segment nealkoholických nápojů. Aktuální vyjednávání tak představuje významný strategický moment – buď bude značka Costa začleněna zpět do hlavního portfolia, nebo ji Coca-Cola částečně opustí ve prospěch soukromého investora.
Graf KO.US (D1)
Akcie společnosti Coca-Cola se aktuálně obchodují na úrovni 70,49 USD a v posledních dnech se pohybují v blízkosti klíčových technických úrovní. Cena nalezla silnou podporu v blízkosti klouzavého průměru SMA 100 (69,02 USD) a následně se od této úrovně odrazila zpět nad EMA 50 (70,04 USD). RSI se pohybuje na úrovni 51,1, tedy v neutrální zóně, což signalizuje rovnováhu mezi nákupním a prodejním tlakem.
Z technického hlediska bude důležité sledovat, zda akcie dokáží udržet hladinu nad EMA 50 (70,04 USD). Pokud ano, může dojít k opětovnému otestování rezistence v pásmu 71,80–72,60 USD. Naopak prolomení pod SMA 100 (69,02 USD) by mohlo otevřít prostor k poklesu směrem k 67,50 USD.
Zdroj: xStation5
