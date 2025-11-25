eBay čelí vyšetřování ve Francii kvůli podezření na prodej nelegálního zboží

-
Francie vyšetřuje eBay kvůli podezření na prodej nelegálního zboží.
Impulsem bylo šetření státního dohledu DGCCRF, který odhalil problémové produkty.
Případ může mít důsledky i pro jiné platformy v rámci EU regulací.
Francouzské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování proti americkému e-commerce gigantu eBay kvůli podezření z prodeje nelegálního zboží na své platformě. Informaci původně přinesl deník Le Parisien a později ji potvrdil i úřad prokuratury.
K vyšetřování došlo poté, co francouzský spotřebitelský dohled DGCCRF před dvěma týdny uvedl, že při kontrole tržiště eBay a dalších online portálů narazil na nabídky zakázaného nebo nelegálního zboží. Detaily o konkrétních produktech či rozsahu porušení zatím nebyly zveřejněny. Společnost eBay se k situaci dosud nevyjádřila.
Tento případ může mít širší dopad nejen na pověst eBay, ale také na důvěru ve velké digitální platformy, které umožňují prodej zboží třetími stranami. V evropském prostředí, kde se zpřísňují pravidla pro ochranu spotřebitelů (např. prostřednictvím aktu o digitálních službách – DSA), by případ mohl vést i k regulatorním postihům.
Graf EBAY.US (D1)
Akcie společnosti eBay se v posledních dnech obchodují v sestupném trendu a aktuálně se pohybují na ceně 81,16 USD. Tato úroveň je hluboko pod klouzavými průměry – EMA 50 (86,97 USD) a SMA 100 (88,79 USD). RSI dosahuje hodnoty 40,2, tedy blízko pásma přeprodanosti, což naznačuje oslabující nákupní zájem a riziko pokračujícího poklesu. Naopak mírný růstový odraz z posledních dní může být jen krátkodobou technickou korekcí.
Zdroj: xStation5
