eBay koupí Depop od Etsy za 1,2 miliardy USD a posílí dosah mezi mladšími zákazníky

eBay se dohodl na akvizici secondhand módní platformy Depop od Etsy zhruba za 1,2 mld. USD v hotovosti. Cílem je posílit pozici eBay v resale módě a rozšířit zásah u generace Z a mileniálů. Depop je „mobile-first“ marketplace se 7 miliony aktivních kupujících a 3 miliony aktivních prodejců, přičemž téměř 90 % kupujících je mladších 34 let. Transakce by se měla uzavřít ve 2. čtvrtletí 2026, po splnění standardních podmínek a regulatorních schválení.
Proč eBay Depop chce
CEO eBay Jamie Iannone uvedl, že Depop má rozšířit stopu eBay ve fashion segmentu a zároveň posílit přítomnost u mladších zákazníků, kteří táhnou secondhand obchod. eBay chce Depopu nabídnout své měřítko – platební a logistické nástroje, cross-border řešení – a posílit důraz na autenticitu a kvalitu transakcí.
Cross-listing a strategie „recommerce“
Management zmiňuje cross-listing jako klíčovou páku, kdy se nabídky z Depopu mohou zobrazovat i na eBay a naopak. Reuters zároveň uvedl, že eBay očekává, že akvizice přidá 1–2 procentní body k růstu GMV v roce 2026.
Proč Etsy Depop prodává
Etsy koupilo Depop v roce 2021 přibližně za 1,6 mld. USD, nyní však platformu prodává za nižší cenu. Etsy uvedlo, že prodej umožní soustředit se na růst core marketplace a výnosy využít na obecné firemní účely, pokračování zpětných odkupů a investice do hlavního byznysu.
Velikost Depopu a růstové parametry
Podle eBay měl Depop v roce 2025 zhruba 1 mld. USD hrubých prodejů (GMS), přičemž v USA vykázal téměř 60% meziroční růst. Pro eBay to znamená přidání rychleji rostoucí, app-native platformy vedle tradičnějšího marketplace modelu.
Oznámení přišlo spolu s výsledky eBay za 4Q 2025: tržby vzrostly na 2,97 mld. USD a GMV na zhruba 21,24 mld. USD, podle shrnutí Reuters nad očekávání. eBay zároveň uvedl výhled tržeb pro 1Q ve výši 3,0–3,05 mld. USD, a oznámil 7% zvýšení dividendy na 0,31 USD na akcii a dodatečnou autorizaci 2 mld. USD na zpětné odkupy.
