US OPEN: Opatrný růst po zklamání z dat HDP

Navzdory tržnímu a ekonomickému prostředí, které optimismu příliš nepřeje, vstupuje Wall Street do poslední seance týdne v náladě velmi opatrného optimismu. Důvodem mohou být především mimořádně důležitá data z americké ekonomiky, která mohou dočasně odvést pozornost trhu. Nejvíce posiluje US100, přičemž futures na technologický index rostou o 0,3 %.
Tržní debata a spekulace se však nadále soustředí na konflikt v Hormuzském průlivu a na situaci na ropném trhu. Během posledních několika hodin se na veřejnost dostaly důležité informace. Americké ministerstvo financí pozastavilo vymáhání sankcí vůči části ruského vývozu ropy. Byla vydána dočasná licence pro subjekty zapojené do přepravy a obchodování s ropou, která je už naložena na lodích.
Zároveň rostou obavy po vyjádření šéfa burzy CME, podle něhož by údajný plán americké vlády manipulovat s derivátovými nástroji s cílem stlačit ceny ropy znamenal „biblickou katastrofu“.
Makroekonomická data:
- Jádrová inflace PCE vzrostla meziročně na 3,1 %. To je v souladu s očekáváním, stále však jde o růst a hodnota zůstává výrazně nad cílem Fedu. Celkový ukazatel vyzněl lépe, když tempo růstu cen zpomalilo na 2,8 %.
- Zároveň mezičtvrtletní růst HDP dosáhl jen poloviny očekávaného tempa, konkrétně 0,7 % oproti očekávání 1,4 %. Scénář oslabující ekonomiky podporují také data o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, která vykázala nulový růst. Slabší údaj o HDP v kombinaci s mírně nižší inflací PCE dává účastníkům trhu naději na snížení sazeb, a to i navzdory krizi v oblasti Perského zálivu.
US100 (D1)
Cena má stále větší problém nejen s návratem do předchozích růstových kanálů, ale jak je vidět také s udržením těch současných, které se dále rozšiřují. Slabá poptávka je zřetelně patrná. Trh se pohybuje stále blíže k EMA 200, která je klíčová pro udržení býčího momenta.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- Adobe (ADBE.US): Současný generální ředitel společnosti a jeden z tvůrců Photoshopu oznámil, že odstoupí, aniž by uvedl svého nástupce. Trh toto rozhodnutí vyhodnotil jako přiznání selhání a potvrzení toho, že firma patří mezi poražené v AI závodu. Akcie ztrácejí přibližně 5 %.
- PagerDuty (PD.US): Poskytovatel řešení pro firmy založených na AI agentech odepisuje více než 8 % po výsledkovém hovoru. Přestože firma překonala očekávání u EPS o 20 %, růst tržeb a výhled byly pro mnoho akcionářů příliš slabé.
- EverCommerce (EVCM.US): Společnost distribuující software pro řízení klesá o více než 13 % po slabých výsledcích. EPS dosáhl pouze 0,03 USD oproti očekávaným 0,05 USD.
- KinderCare (KLC.US): Společnost poskytující vzdělávací a pečovatelské služby výrazně snížila své růstové výhledy a její akcie oslabují až o 30 %.
- Klarna Group (KLAR.US): Generální ředitel nakoupil akcie společnosti v hodnotě až 50 milionů USD a titul roste přibližně o 7 %.
