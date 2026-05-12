eBay odmítá námluvy GameStopu za 56 miliard dolarů 💵🎮

Společnost eBay odmítla nevyžádanou nabídku na převzetí ze strany GameStopu v hodnotě 56 miliard USD. Předseda představenstva eBay Paul Pressler označil návrh za nedůvěryhodný a neatraktivní, čímž dal jasně najevo, že vedení firmy nevidí v transakci dostatečnou hodnotu pro akcionáře. Nabídka přichází od šéfa GameStopu Ryana Cohena, který se dlouhodobě snaží firmu transformovat z tradičního maloobchodního prodejce videoher na širší technologicko-obchodní platformu.
GameStop nabídl akcionářům eBay cenu 125 USD za akcii, přičemž polovina částky měla být vyplacena v hotovosti a druhá polovina v akciích GameStopu. Nabídka představovala přibližně 20% prémii vůči závěrečné ceně akcií eBay z předchozího pátku. Na první pohled tak může působit atraktivně, ale hlavní problém spočívá ve velikosti samotného GameStopu. Tržní hodnota společnosti se pohybuje kolem 10 miliard USD, tedy méně než čtvrtiny hodnoty eBay, což vyvolává otázky, zda je takto velká akvizice vůbec realistická.
Cohen plánuje financovat transakci mimo jiné pomocí dluhu ve výši 20 miliard USD. Právě vysoké zadlužení je jedním z hlavních důvodů, proč část investorů k nabídce přistupuje skepticky. GameStop zatím detailně nevysvětlil, jak přesně by zbytek financování zajistil a jak by po spojení obou firem udržel stabilní kapitálovou strukturu. V prostředí vyšších úrokových sazeb a opatrnějších úvěrových trhů by taková transakce znamenala výrazné finanční riziko.
Cohen zároveň tvrdí, že by dokázal během 12 měsíců od dokončení transakce najít úspory ve výši 2 miliard USD. Kritizuje především marketingové výdaje současného vedení eBay, které podle něj nejsou efektivní. Tato argumentace však nemusí akcionáře přesvědčit, protože eBay je výrazně větší, stabilnější a ziskovější platforma než GameStop. Pro vedení eBay tak může být nabídka vnímána spíše jako oportunistický pokus o převzetí než jako promyšlený strategický návrh.
eBay provozuje rozsáhlé online tržiště se 136 miliony uživatelů, kteří na platformě ročně utratí přibližně 80 miliard USD. Tržby společnosti v roce 2025 dosáhly 11,6 miliardy USD, přičemž hlavním zdrojem příjmů jsou provize z transakcí. Kromě toho eBay vydělává také na reklamě a zpracování plateb. Jde tedy o zavedený digitální byznys s velkou uživatelskou základnou a silnou pozicí v oblasti online prodeje zboží z druhé ruky, sběratelských předmětů a specializovaných kategorií.
GameStop je naopak stále výrazně závislý na kamenných prodejnách. Společnost provozuje přibližně 2 200 obchodů v USA, Francii a Austrálii, přestože v minulém roce uzavřela 227 poboček. Za 12 měsíců končících 31. ledna firma vygenerovala tržby 3,6 miliardy USD, především z prodeje herního hardwaru a sběratelských předmětů. Ve srovnání s eBay je tak GameStop menší, méně diverzifikovaný a stále hledá dlouhodobě udržitelný model růstu.
Strategická logika navrhované transakce stojí hlavně na propojení fyzické sítě GameStopu s online platformou eBay. Cohen argumentuje tím, že americké prodejny GameStopu by mohly sloužit k ověřování pravosti sběratelských předmětů prodávaných přes eBay a zároveň fungovat jako výdejní nebo logistická centra. Tento koncept by mohl dávat smysl v některých kategoriích, například u herních předmětů, karet, konzolí nebo limitovaných sběratelských produktů. Otázkou však zůstává, zda by přínosy takového spojení byly dostatečně velké, aby ospravedlnily cenu celé transakce.
Odmítnutí nabídky může otevřít cestu k ostřejšímu střetu mezi oběma stranami. Pokud se Cohen rozhodne pokračovat, může se pokusit prosadit změny v představenstvu eBay a získat podporu akcionářů pro převzetí. To by mohlo vést k proxy fightu, tedy boji o kontrolu nad správní radou společnosti. Pro akcie eBay by tak situace mohla krátkodobě zvýšit volatilitu, protože investoři budou sledovat, zda GameStop nabídku navýší, lépe vysvětlí financování, nebo od pokusu o převzetí ustoupí.
Z investorského pohledu jde o velmi odvážný a rizikový návrh. GameStop se snaží představit vizi, ve které by spojení s eBay vytvořilo silnější platformu pro digitální obchod, sběratelské zboží a logistické služby. Problémem je však nepoměr velikosti obou firem, nejisté financování a otázka, zda by GameStop dokázal efektivně řídit mnohem větší a komplexnější společnost. eBay proto zatím dává jasně najevo, že současná nabídka nepředstavuje dostatečně přesvědčivou hodnotu.
