Ekonomický kalendář: Klid před CPI, jednání mezi Čínou a USA v centru pozornosti, zpráva WASDE (12.05.2025)

Po sérii rozhodnutí centrálních bank si trhy oddechly díky téměř prázdnému makroekonomickému kalendáři, který poskytuje pauzu před klíčovou zprávou o indexu spotřebitelských cen z tohoto týdne. Volatilita trhů bude do značné míry vydána na milost a nemilost obchodním jednáním mezi Čínou a Spojenými státy, zatímco pro libru bude důležitý také projev člena Bank of England. Kromě toho stojí za to sledovat zemědělské komodity před zprávou WASDE, která je naplánována na 18:00.

Ekonomický kalendář pro dnešní den:

12:00, Eurozóna – Zasedání Euroskupiny

14:50, Spojené království – Mann, BoE

17:00, Německo – Buch, Buba

18:00, Spojené státy – Průzkum mezi úvěrovými pracovníky

18:00, Spojené státy – Zpráva WASDE

20:00, Spojené státy – Bilance federálního rozpočtu za duben:

prognóza 256,4 mld.; dříve -161,0 mld;

