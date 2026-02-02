Eldorado Gold kupuje Foran za 2,8 miliardy USD

-
Eldorado Gold kupuje Foran Mining za 2,8 mld. USD, bez prémie pro akcionáře Foranu.
Transakce vytvoří producenta zlata a mědi s cílem vyrábět 900 000 uncí ročně do 2027.
Akcie obou firem prudce klesly kvůli obavám z rizik spojených s výstavbou dvou projektů najednou.
Akvizice reflektuje širší vlnu konsolidace v těžebním sektoru v reakci na růst poptávky po kovech.
Eldorado Gold Corp. oznámila akvizici společnosti Foran Mining Corp. zaměřené na těžbu mědi za 3,8 miliardy kanadských dolarů (2,8 miliardy USD). Jedná se o další významnou dohodu v rámci aktuální vlny fúzí a akvizic v těžebním průmyslu, která je poháněna prudkým růstem cen kovů a snahou těžařů posílit přístup k surovinám pro dekarbonizující se ekonomiku.
Transakce bude financována kombinací hotovosti a akcií, bez přirážky k závěrečné ceně akcií Foranu z minulého pátku. Po sloučení budou mít stávající akcionáři Eldorada přibližně 76% podíl ve sloučené společnosti, zatímco akcionáři Foranu získají zbývajících 24 %.
Na zprávu trh reagoval negativně – akcie Eldorada klesly až o 10 % a Foran ztratil 9,9 %, což je jeho největší intradenní pokles od května. Důvodem jsou obavy investorů z rizik spojených s paralelním rozvojem dvou velkých projektů – kanadského ložiska McIlvenna Bay a řeckého projektu Skouries, které budou ve stejný čas náročné na kapitál i řízení.
Podle společnosti má sloučený podnik potenciál generovat až 1,5 miliardy CAD volného cash flow v roce 2027 a cílit na produkci 900 000 uncí ekvivalentu zlata ročně. Portfolio bude tvořeno přibližně 77 % zlatem, 15 % mědí a 8 % jinými kovy, což odráží strategický záměr rozšířit diverzifikaci mimo zlato.
Obchod přichází v době, kdy zlato v posledních dnech výrazně ztratilo kvůli vybírání zisků po lednovém rekordu. Volatilita cen kovů i rostoucí počet tzv. „nulových prémií“ v dohodách ukazují na přetrvávající opatrnost investorů vůči expanzím, které mohou být vnímané jako předražené.
Graf EGO.US (D1)
Akcie společnosti Eldorado Gold po silném růstovém trendu zaznamenaly výrazný technický obrat, když cena prudce klesla z nedávných maxim nad 46 USD zpět k úrovni 38,46 USD. Cena dnes testuje oblast klouzavého průměru EMA 50 (37,90 USD), která může posloužit jako krátkodobá podpora. Pokud by tato hladina neudržela, dalším významným technickým bodem je SMA 100 (32,16 USD). RSI klesl na 48,3, tedy zpět do neutrální zóny, přičemž dříve signalizoval překoupený trh.
Zdroj: xStation5
