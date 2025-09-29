Electronic Arts se stáhne z burzy v rekordní transakci za 55 miliard USD

Společnost Electronic Arts Inc. (EA), známá díky herním sériím jako Battlefield, The Sims či Madden NFL, oznámila, že bude odkoupena konsorciem vedeným saúdskoarabským státním fondem Public Investment Fund (PIF), investiční skupinou Silver Lake a fondem Affinity Partners Jareda Kushnera. Celková hodnota hotovostní transakce činí 55 miliard USD.
Podle dohody obdrží akcionáři EA 210 USD za akcii, což představuje přirážku 25 % oproti ceně před zveřejněním spekulací.
Uzavření transakce se očekává v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2027, po schválení regulačními úřady a akcionáři.
Pokud bude transakce dokončena, půjde o největší pákové převzetí v historii – překoná tak i rekordní akvizici TXU z roku 2007.
Strategické důvody a finanční struktura
EA uvedla, že stažení z burzy jí umožní rychlejší inovace bez tlaku veřejného trhu.
Transakce bude financována kombinací vlastního kapitálu (36 miliard USD) a dluhu (přibližně 20 miliard USD), přičemž financování zajistí JPMorgan.
Saúdskoarabský fond PIF, který již drží 9,9 % akcií EA, svůj podíl převede do nové vlastnické struktury.
Generální ředitel Andrew Wilson zůstane ve své pozici.
Investoři vsázejí na to, že značka EA, včetně jejích hlavních herních sérií a nových technologií (například AI pro snižování nákladů na vývoj), přinese vysoké výnosy v horizontu několika let.
Kontext herního trhu
Akvizice je součástí širší konsolidační vlny v herním průmyslu – například Microsoft koupil Activision Blizzard.
Krok přichází v době, kdy se sektor potýká s rostoucími náklady, nižšími výdaji spotřebitelů a tlakem z modelů předplatného a cloudového hraní.
Důležitým milníkem bude říjnové uvedení očekávané hry Battlefield 6.
Reakce trhu a rizika
Akcie EA po zveřejnění informací o převzetí prudce vzrostly – o více než 14–15 %. Někteří analytici ale varují, že hodnocení je agresivní a ponechává málo prostoru pro chyby. Riziko představuje i schvalovací proces, zahraniční investoři a tlak na efektivní implementaci nové strategie. Zdroj: xStation5
