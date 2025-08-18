Eletrobras sází na umělou inteligenci k modernizaci brazilské energetické sítě

Největší brazilská energetická společnost Eletrobras oznámila strategické partnerství s firmou C3 AI, jehož cílem je využití umělé inteligence (AI) pro zefektivnění provozu přenosové sítě v největší ekonomice Latinské Ameriky. Obě společnosti uvedly, že nástroj C3 AI Grid Intelligence bude nasazen napříč všemi přenosovými aktivy Eletrobras.
Tento systém je navržen tak, aby v reálném čase monitoroval a řešil poruchy v síti, čímž se výrazně zvyšuje odolnost a spolehlivost elektrické infrastruktury. Hodnota kontraktu nebyla zveřejněna, ale jde o další krok v širším globálním trendu, kdy se energetické společnosti připravují na komplexnější a proměnlivější provozní podmínky spojené s rozmanitými zdroji energie a klimatickými výkyvy.
Eletrobras čelí výzvám jako jsou požáry v blízkosti přenosových vedení a rozvoden, které mohou ohrozit stabilitu dodávek. Podle vedení společnosti umožní modernizace sledování sítě rychlejší reakci na incidenty a lepší zajištění stability systému. Pablo Flores, výkonný manažer pro ochranu, automatizaci a řízení provozních systémů Eletrobras, uvedl, že digitalizace kritických procesů umožňuje efektivnější a agilnější řízení incidentů.
Tento krok nejen posiluje bezpečnost energetické infrastruktury v Brazílii, ale také potvrzuje rostoucí význam technologií umělé inteligence v oblasti chytrých sítí a provozního řízení energetických systémů po celém světě.
Graf EBR.US (D1)
Akcie společnosti Eletrobras (EBR.US) zaznamenaly na denním grafu prudký růst, přičemž se cena aktuálně pohybuje kolem 8,18 USD, tedy výrazně nad úrovněmi klouzavých průměrů EMA 50 (7,38 USD) a SMA 100 (7,34 USD). RSI dosahuje hodnoty 65,7, tedy se přibližuje k překoupené zóně, ale zatím bez známek zpomalení trendu. MACD se nachází ve výrazně pozitivním teritoriu a stále roste, což potvrzuje aktuální býčí momentum. Skoková mezera mezi svíčkami ukazuje na silný zájem investorů a výraznou změnu v sentimentu.
Celkově graf potvrzuje technický průlom a přechod do býčí fáze, přičemž udržení cen nad 8,00 USD může otevřít prostor pro další růst. Korekce však zůstává možná vzhledem k rychlosti a rozsahu předchozího pohybu.
Zdroj: xStation5
Graf AI.US (D1)
Akcie společnosti C3 AI (AI.US) vykázaly v posledních dnech prudký odraz vzhůru po předchozím dlouhodobém poklesu, který je patrný z vývoje pod oběma klouzavými průměry — EMA 50 i SMA 100, které se aktuálně pohybují kolem 23,5 USD. Aktuální cena se však drží pouze na 17,84 USD, tedy hluboko pod těmito úrovněmi, což značí, že se zatím jedná spíše o korekční růst než o obrat trendu. RSI se zvýšil na 33,2, stále se však nachází pod neutrální zónou, což poukazuje na to, že trh zůstává ve slabé fázi. MACD zůstává záporný, ale histogram vykazuje známky zmenšování negativního rozdílu, což potvrzuje zpomalování klesajícího trendu.
Zdroj: xStation5
