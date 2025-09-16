Eli Lilly investuje 5 miliard USD do nové továrny ve Virginii v rámci domácí expanze výroby léčiv

Farmaceutický gigant Eli Lilly oznámil investici 5 miliard USD do výstavby nového výrobního zařízení v okrese Goochland ve Virginii. Jedná se o první ze čtyř nových závodů, které Lilly plánuje vybudovat v USA.
Co nová továrna bude vyrábět
Zařízení bude zaměřené na výrobu aktivních farmaceutických látek (API) pro léky proti rakovině, autoimunitním onemocněním a dalším pokročilým terapiím. Dále rozšíří kapacity Lilly pro výrobu konjugátů lék-protilátka, což jsou cílené onkologické léčby.
Výroba by měla být uvedena do provozu během následujících pěti let. Bude vytvořeno více než 650 trvalých odborných pracovních míst, včetně vědců, inženýrů a techniků, a 1 800 pracovních míst během výstavby.
Strategický kontext a důvody
Tato investice je součástí širšího plánu Lilly, která hodlá investovat přibližně 27 miliard USD do výstavby čtyř nových amerických výrobních závodů. Od roku 2020 firma slíbila více než 50 miliard USD kapitálových investic v USA s cílem posílit svůj dodavatelský řetězec a snížit závislost na zahraničních dodavatelích.
Jedním z motivů je rostoucí hrozba cel na dovoz farmaceutických surovin ve Spojených státech a možné změny v politice obchodu, které by mohly ovlivnit náklady či dostupnost těchto komponent.
Dopady a na co si dát pozor
Nový závod pomůže Lilly zajistit odolnější dodavatelské řetězce pro klíčové složky léků, což by mohlo snížit riziko výpadků nebo závislosti na importu.
Vznik vysoce kvalifikovaných pracovních míst bude mít ekonomický přínos pro Virginii a region kolem nového závodu. Místní vláda projekt vítá.
Výběr lokalit pro další tři plánované americké závody, které má Lilly oznámit později v roce, bude klíčový pro logistiku, dostupnost pracovních sil a regulační schválení.
Důležité bude sledovat rychlost vydání potřebných povolení, průběh výstavby a to, jak se podaří efektivně uvést výrobní kapacity, zvláště pro komplexní výrobní procesy jako jsou konjugáty lék-protilátka.
