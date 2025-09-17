DE40: Úleva před rozhodnutím Fedu

Po včerejší seanci, která skončila poklesem bankovního sektoru, dnes západoevropské trhy zaznamenávají zisky. Investoři se soustředí na dnešní rozhodnutí Federálního rezervního systému, které bude oznámeno večer.
Obchodování probíhá v klidnější atmosféře a hlavní indexy v Evropě se pohybují v kladném teritoriu, což signalizuje částečný odraz po předchozích poklesech. Objem obchodů však zůstává omezený, protože trh vyčkává na signály z USA ohledně další měnové politiky.
Německý index dnes roste na vlně pozitivního sentimentu v technologickém sektoru.
Makroekonomická data:
Z makroekonomického pohledu upoutala pozornost finální inflační data, která se ukázala být mírně nižší než předběžné odhady. Trh by to mohl vnímat jako signál, že inflační tlaky postupně slábnou.
Tržní konsenzus předpokládá, že Fed dnes rozhodne o zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Největší vliv na budoucí směřování trhů však bude mít poselství obsažené ve stanovisku a na tiskové konferenci, zejména pokud jde o výhled inflace a hospodářského růstu.
DE40 (D1)
Graf jasně vykresluje formaci hlava a ramena, která signalizuje možné obrácení rostoucího trendu. Linie krku je definována předchozí úrovní podpory, která byla proražena, což posiluje negativní tón technického nastavení. Kromě toho cena klesla pod úroveň EMA100, čímž potvrdila výhodu na straně prodejců. Celková struktura ukazuje na riziko prohlubování korekce, přičemž chování trhu v oblasti následujících podpůrných zón bude klíčové pro zastavení klesající dynamiky. Pokud chtějí kupci získat zpět iniciativu, bude nutný rychlý návrat nad 23 700 bodů.
Firemní zprávy:
Centrica (CNA.UK) – Společnost získala podporu po zvýšení doporučení od JPMorgan, což zlepšilo sentiment v energetickém sektoru ve Velké Británii. Cena akcií dnes vzrostla o více než 1 %.
Beiersdorf (BEI.DE) – Výrobce spotřebního zboží se dostal pod prodejní tlak po včerejším snížení doporučení ze strany Jefferies, což udržuje negativní náladu kolem společnosti. Cena akcií při otevření klesla přibližně o 1,5 %.
