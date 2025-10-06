Eli Lilly investuje přes 1 miliardu USD do Indie. Reaguje na globální poptávku i geopolitické změny

-
Eli Lilly investuje přes 1 miliardu USD do Indie na podporu výroby přes místní partnery.
-
Cílem je zvýšit dostupnost léků na obezitu, cukrovku a další chronické nemoci.
-
V Hyderabadu vznikne nové centrum kvality a výroby, s okamžitým náborem odborníků.
-
Firma reaguje na rostoucí globální poptávku a geopolitické tlaky, včetně nových cel v USA.
Americká farmaceutická společnost Eli Lilly oznámila, že v nadcházejících letech investuje více než 1 miliardu dolarů do rozšíření své výrobní a dodavatelské kapacity v Indii. Cílem je navázat hlubší spolupráci s místními výrobci léčiv a posílit globální výrobní síť v době rostoucí poptávky po klíčových lécích a narušení mezinárodního obchodu.
Podle prohlášení firmy se spolupráce s indickými partnery zaměří na zvýšení dostupnosti léčiv na obezitu, cukrovku, Alzheimerovu chorobu, rakovinu a autoimunitní onemocnění. „Indie je pro nás centrem rozvoje odborných kapacit a výroby,“ uvedl Patrik Jonsson, prezident Lilly International.
Eli Lilly sice v současnosti nevlastní vlastní výrobní zařízení v Indii, ale aktivně spolupracuje s kontraktačními výrobci, kteří mají bohaté zkušenosti s výrobou složitých léčiv a injekčních forem. Nedávno společnost spustila v Indii prodej svého vlajkového léku na hubnutí Mounjaro, čímž reaguje na prudce rostoucí zájem o léčbu obezity – zejména v zemi, která má podle odhadů být do roku 2050 druhou největší populací obézních lidí na světě.
Současně s tím Lilly oznámila vybudování nové výrobní a kontrolní infrastruktury ve městě Hyderabad, která rozšíří působnost firmy mimo tamní globální kompetenční centrum. Nová jednotka bude řídit síť smluvní výroby v celé Indii a zároveň poskytovat technické, analytické a kontrolní kapacity. Nábor do nové pobočky začíná okamžitě, přičemž firma hledá inženýry, chemiky, analytiky a experty na kvalitu.
Indická expanze přichází v době, kdy Eli Lilly masivně investuje i v USA – jen minulý měsíc oznámila výstavbu závodu za 5 miliard USD ve Virginii, což je součástí celkového plánu expanze za 27 miliard dolarů v příštích pěti letech. Tyto kroky jsou reakcí na nové 100% clo na dovoz značkových a patentovaných léků do USA, které začalo platit 1. října pod vedením administrativy Donalda Trumpa.
Zároveň se společnost připravuje na růst konkurence ze strany indických výrobců generik, kteří chystají levnější verze přípravku Wegovy (konkurence Mounjara), jakmile příští rok vyprší patent na účinnou látku semaglutid.
Graf LLY.US (D1)
Akcie společnosti Eli Lilly zaznamenaly prudký růst, kdy během několika posledních dní vystřelily z úrovně pod 750 USD až na aktuálních 839,67 USD. Tento cenový skok byl doprovázen silnou býčí svící, která prolomila obě klouzavé průměry – EMA 50 (751,32 USD) i SMA 100 (752,20 USD) – a jednoznačně potvrzuje návrat kupců do trhu. RSI dosahuje hodnoty 66,8, což značí silný, ale zatím nepřekoupený trh. Je zde prostor pro další růst, ačkoli v následujících dnech nelze vyloučit krátkodobou konsolidaci. MACD zároveň vykazuje výrazné býčí překřížení, které potvrzuje zrychlující pozitivní momentum.
Zdroj: xStation5
