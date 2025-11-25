Equinor sází na ropu: Do roku 2035 plánuje 250 vrtů v norských vodách

-
Equinor plánuje 250 nových vrtů do roku 2035, aby udržel produkci na úrovni roku 2020.
-
Roční investice mají činit cca 60 mld. norských korun (5,86 mld. USD).
-
Firma snižuje ambice v obnovitelných zdrojích kvůli zpomalení technologického rozvoje.
-
Poptávka po ropě a plynu může růst až do roku 2050, čímž získává těžba na významu.
-
Equinor plánuje 250 nových vrtů do roku 2035, aby udržel produkci na úrovni roku 2020.
-
Roční investice mají činit cca 60 mld. norských korun (5,86 mld. USD).
-
Firma snižuje ambice v obnovitelných zdrojích kvůli zpomalení technologického rozvoje.
-
Poptávka po ropě a plynu může růst až do roku 2050, čímž získává těžba na významu.
Norská energetická společnost Equinor oznámila ambiciózní plán na vyvrtání 250 nových ropných a plynových průzkumných vrtů v norském kontinentálním šelfu do roku 2035. Cílem je udržet produkci na úrovni roku 2020, a to i přes přirozený útlum těžby na stárnoucích nalezištích. Podle generálního ředitele Andersa Opedala jde o jeden z největších průmyslových projektů v historii Norska.
Společnost hodlá ročně investovat přibližně 60 miliard norských korun (cca 5,86 miliardy USD), aby zajistila dlouhodobou stabilitu dodávek fosilních paliv. Tento krok přichází v době, kdy Mezinárodní energetická agentura nově předpokládá, že poptávka po ropě a plynu může růst až do roku 2050, což je výrazný posun oproti předchozím predikcím rychlého přechodu na čistší zdroje energie.
Opedal zároveň přiznal, že Equinor byl příliš optimistický ohledně rychlosti rozvoje nízkouhlíkových technologií, jako jsou ukládání CO₂ nebo plovoucí větrné elektrárny. Tyto technologie podle něj stále hrají klíčovou roli v budoucnosti, ale časový rámec jejich průlomu je nejistý.
Equinor již začátkem roku snížil své cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, stejně jako další velcí evropští hráči, kteří čelí vysokým nákladům a politickým překážkám. Trh s obnovitelnými zdroji totiž v posledních měsících čelí zhoršeným podmínkám a klesající atraktivitě pro investory.
Graf EQNR.NO (D1)
Akcie norské energetické společnosti Equinor se aktuálně obchodují na úrovni 231,70 NOK, tedy výrazně pod klouzavými průměry EMA 50 (242,78 NOK) a SMA 100 (248,47 NOK). To značí setrvalé medvědí momentum a potvrzuje klesající trend, který akcie sledují již několik týdnů. RSI se nachází pod neutrální hodnotou 50, ale zatím mimo pásmo přeprodanosti, což ukazuje na přetrvávající tlak na pokles bez známek extrémního vyčerpání.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
DE40: DAX před zveřejněním CPI v Německu mírně ztrácí 📌 Deutsche Borse se odrazila ode dna díky možné akvizici Allfunds Group
Toyota – Po zveřejnění výsledků
Wacker Chemie plánuje zrušit 1 500 pracovních míst, aby snížila náklady
Akcie týdne – Adobe Inc (27.11.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.