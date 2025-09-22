Ericsson a Nokia získaly v Británii kontrakt za 2,7 miliardy dolarů – pomohou budovat pokročilou 5G síť pro VodafoneThree

Švédská společnost Ericsson a finská Nokia podepsaly kontrakt s telekomunikačním operátorem VodafoneThree na dodávku zařízení pro 5G sítě v hodnotě 2 miliardy liber (2,7 miliardy USD). Jedná se o jeden z největších evropských kontraktů v oblasti telekomunikační infrastruktury, který se rozprostírá až do příští dekády.
Ericsson, hlavní dodavatel projektu, oznámil, že hodnota jeho části zakázky činí 12,5 miliardy švédských korun (1,3 miliardy USD). Nokia, která se vrací jako dodavatel skupiny Vodafone a Three na britský trh, bude zajišťovat vybavení pro asi 7 000 lokalit v oblasti rádiového přístupu (RAN) i klíčových síťových komponent.
Tento kontrakt je přímým důsledkem červnového sloučení britských poboček Vodafone a CK Hutchison, které vytvořily nový subjekt VodafoneThree. Sloučený podnik plánuje v následujících 10 letech investice ve výši 11 miliard liber (14,8 miliardy USD) s cílem vybudovat jednu z technologicky nejpokročilejších 5G sítí v Evropě.
Ericsson dodá moderní 5G rádiové systémy, které kombinují umělou inteligenci a energeticky optimalizovaný hardware včetně chytrých antén. Tyto technologie mají zajistit výrazně vyšší datové přenosové rychlosti pro zákazníky ve velkých městech jako Londýn, Edinburgh, Cardiff a Belfast.
Pro obě severské společnosti jde o strategicky důležité vítězství. Ericsson i Nokia čelí globálnímu zpomalení trhu a negativnímu vlivu celních tarifů v USA, a proto je tento evropský kontrakt významným posílením jejich pozice v regionu. Významně se tím také upevňuje jejich role jako klíčových hráčů v přechodu Evropy na novou generaci mobilních sítí.
Graf NOK.US (D1)
Akcie finské společnosti Nokia se po výrazném propadu během léta stabilizovaly a aktuálně se obchodují za 4,73 USD. Cena prorazila nad klouzavý průměr EMA 50 (4,53 USD) a blíží se k SMA 100 (4,79 USD), který představuje nejbližší silnou technickou rezistenci.
Celkově technický vývoj napovídá, že průraz nad SMA 100 by mohl otevřít cestu k dalšímu růstu směrem k úrovni 5,00 USD. V případě neúspěšného prolomení však může cena krátkodobě korigovat zpět k podpoře na EMA 50.
Zdroj: xStation5
Graf ERIC.US (D1)
Akcie švédské společnosti Ericsson rovněž posílily a aktuálně se obchodují za 8,06 USD, tedy těsně pod SMA 100 (8,05 USD) a lehce nad EMA 50 (7,87 USD). Cena se po konsolidaci dostala do pozitivního technického rozpoložení a testuje důležitou rezistentní oblast.
Pokud se Ericssonu podaří udržet nad úrovní 8,05 USD, lze očekávat pokračování růstu k dalším rezistencím kolem 8,30–8,50 USD. Naopak selhání průrazu by mohlo vést ke zpětnému otestování oblasti kolem 7,85 USD.
Zdroj: xStation5
